Deniegan el traslado de una paciente del Lluís Alcanyís al hospital Peset

La Conselleria de Sanitat ofrece a los usuarios y pacientes del sistema valenciano de salud la posibilidad de elegir médico o servicio de atención primaria o especializada en todos los centros sanitarios públicos de la Comunitat Valenciana, previa indicación médica, aunque esta posibilidad muchas veces se topa con la cruda realidad y es la falta del servicio o facultativos. Es lo que le ha ocurrido a una paciente del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, que el pasado mes de junio se acogió este derecho y solicitó la libre elección de servicio de atención especializada o facultativo especialista, pidiendo el traslado del sanatorio de Xàtiva al hospital Doctor Peset de València, para recibir tratamiento en la Unidad de Fibromialgia del centro valenciano.

Pero la Conselleria de Sanitat ha rechazado la solicitud de la paciente del hospital de Xàtiva al no disponer el Peset de esta unidad de fibromialgia. La gerencia del departamento de salud València-Hospital Dr. Peset remitió a finales de septiembre pasado un informe a la conselleria en el que respondía a la solicitud de la paciente del Luís Alcanyís, indicando que "en nuestro departamento no existe Unidad de Fibromialgia, por lo que se rechaza la solicitud". La conselleria trasladó la denegación de la solicitud a la afecta, con la que se puso en contacto por teléfono para comunicarle que el hospital de València no disponía de ese servicio. Pero la paciente asegura que esa comunicación telefónica no se ha producido y además reclama que el rechazo de su solicitud se le traslade por correo certificado.

El caso ha llegado al Síndic de Greuges, después de que la paciente acudiera al defensor del pueblo ante la falta de respuesta a su solicitud de traslado de un hospital al otro. El síndic, Ángel Luna, pidió a la conselleria que remitiera un informe sobre este asunto y sobre los motivos de la falta de respuesta a la petición de la paciente. El informe de Sanitat llegó al Síndic en octubre pasado, y en el mismo exponía que "en cuanto se recibió la solicitud de la paciente, el Servicio de Atención e Información al Paciente se puso en contacto telefónico con la misma, para comunicarle que el hospital no dispone de Unidad de Fibromialgia", por lo que "se rechaza la solicitud". Luna traslado la información de Sanitat a la afectada para que presentara alegaciones, si lo consideraba oportuno, y la paciente del Lluís Alcanyís alegó que recibió el 10 de octubre la contestación del hospital Doctor Peset. Pero señala que "respecto a la comunicación telefónica alegando no disponibilidad de Unidad de Fibromialgia es falso, nunca he recibido ninguna comunicación telefónica del Hospital Doctor Peset". También alegaba que "espero que la comunicación se haga de la misma forma que se hizo la solicitud, es decir, por correo certificado e indicando la falta de disponibilidad de Unidad de Fibromialgia, ya que si no se hace de esta forma se estarían vulnerando mis derechos sobre la recepción de contestación, independientemente de que se hubiera pronunciado ante el Síndic de Greuges", manifiesta la afectada.

Tras ello, el Síndic recomienda a la Conselleria de Sanitat que "a la mayor brevedad, dicte y notifique la correspondiente resolución expresa, motivada, congruente y susceptible de recurso, en la que se dé respuesta a la solicitud de la autora de la queja", en la que pedía la libre elección de servicio de Atención Especializada.