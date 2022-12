El Ontinyent defiende el liderato ante el Calpe y el Benigànim visita a la Font d'en Carròs

El Ontinyent 1931 defenderá el liderato ante el Calpe, al que recibe en el Clariano a partir de las cinco de la tarde de este domingo. El otro equipo de la capital de la Vall d'Albaida, el Deportivo, abrirá la jornada este sábado a las 16:15 horas, cuando recibirá al Alberic Sucemart. Un duelo entre dos equipos que necesitan puntuar para alejarse de los puestos de la zona baja. El CD SB Ontinyent tratará de resarcirse de la derrota de la pasada jornada ante el Promeses Sueca, próximo rival de l'Olleria.

Los de la Vall d'Albaida reciben a las 16:15 de este domingo a los de la capital de la Ribera Baixa. L'Olleria encara el partido con la moral alta tras la victoria del pasado miércoles ante el Muro CF en el partido de la Nostra Copa. El equipo vidriero sigue adelante en la competición copera tras superar por 4-0 a los alicantinos, con goles de Alejandro Tormo, Borja Borredà, Víctor Muñoz y Francesc.

El Canals jugará contra el otro equipo de Sueca en la categoría, el SD Sueca. Los canalenses visitarán a los de la Ribera Baixa este domingo a las 11:45 horas con la necesidad de puntuar. El Canals es cuarto por la cola tras la derrota de la pasada jornada ante el líder Ontinyent.

El Benigànim visita este domingo (16:30) a la Font d'en Carròs en el último desplazamiento del año para los de la Vall. Los resultados para los rojiblancos no están siendo demasiado regulares, pero el equipo, jornada tras jornada, está demostrando su buen juego, solo se echa en falta encadenar varias victorias consecutivas. El primer paso lo dará esta jornada donde intentará recortar distancias con el equipo local que actualmente se encuentra a cuatro puntos.

El equipo ganxut concedió una derrota la pasada semana ante uno de los favoritos del grupo, el CD Olímpic (1-3), un encuentro en el que los de José Luis Vidal sumaron ocasiones para anotar, pero no estuvieron acertados. Para el duelo de este domingo, Vidal no podrá contar con Dylan, que sigue sancionado, y tampoco con Benavent, que sufre una lesión muscular. Theo Iglesias no sigue en la disciplina del club. Con quien sí que podrá contar el entrenador es con Miquel Roca, que vuelve tras cumplir sanción y también con Mario, una de las últimas incorporaciones, que podrá volver a la convocatoria tras superar unas pequeñas molestias.

La Font d’En Carròs es tal vez una de las sorpresas de la temporada hasta el momento, ya que la pasada campaña se salvó in extremis del descenso y las quinielas lo daban como uno de los equipos de la zona baja de la presente liga. Los de la Safor, tras las catorce jornadas disputadas, han demostrado que son un equipo competitivo, son novenos con 18 puntos. Para el partido ante el Benigànim, su entrenador, Alberto Gregori, no podrá contar con Eric Ribes, que cumple sanción.

El Benigànim buscará la victoria ante la Font d’En Carròs que le permita recortar distancia entre ambos y acercarse a la octava posición, que delimita la zona para jugar la próxima temporada en la "Lliga Comunitat".