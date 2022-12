El Atzeneta despide el año en el Regit con empate ante el Acero

Un partido con sabor a final el que se vivió el pasado sábado en el Regit. El Atzeneta encadenaba 4 partidos sin conocer la victoria y necesitaba ganar para asegurar la segunda posición, pero el Acero se adelantó en el marcador y el Atzeneta tan solo pudo empatar el encuentro (1-1) para sumar un punto que no le permite volver a la senda de la victoria.

Las sensaciones en los primeros minutos de juego eran inmejorables y cuando aún no se había cumplido el primer minuto, Frangi remataba en el interior del área un balón que no causó peligro. Víctor Olmedo, muy activo en su banda, era una amenaza constante para la defensa del Acero. Los del Port de Sagunt montaban una contra que desbarataría Ferri y él mismo inició un contragolpe que no tuvo efecto. Al cuarto de hora de encuentro, Keita, jugador con pasado taronja desequilibró el marcador con un auténtico golazo (0-1). El Atzeneta, a pesar del golpe, lo siguió intentando primero Olmedo con un lanzamiento de libre directo y luego Adri que consiguió anotar, pero el árbitro lo anuló por una mano previa. El Atzeneta seguía generando peligro por las bandas, pero no llegó el empate y los jugadores enfilaron el camino a los vestuarios.

Tras el paso por los vestuarios, los de la Vall d'Albaida se volcaron para conseguir el empate y el primero que lo intentó con un lanzamiento lejano fue Moltó. En el minuto 57 llegó el gol del empate, a balón parado. El Atzeneta ejecutó una falta poniendo un balón al área donde apareció el capitán Nacho Porcar que de cabeza volvió a instaurar las tablas en el marcador (1-1). Tras el gol, el cuadro de Abel Buades se quedaba con un hombre menos al ver Keita la segunda tarjeta amarilla, dejando así al Acero con diez. Los de Berna Ballester lo intentaron de todas las formas posibles, Frangi de cabeza y más tarde Borja Encada y Ortolà con sendos disparos lo probaron sin éxito. Víctor Olmedo estuvo a punto de sorprender con un disparo lejano y el Acero a la contra dio el susto en el tramo final. A pesar de la insistencia, el Atzeneta no pudo marcar el gol de la victoria.

Finalmente, los atzeteneros sumaron un punto que no les vale para mantener la segunda posición y se ven superados por el Torrellano y Patacona por tan solo un punto. Por otra parte, le recortan un nuevo punto al líder. La próxima semana el Atzeneta cerrará el año enfrentándose al Jove Español, que tras la jornada destituyó a su entrenador.