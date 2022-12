El alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, se ha sentado este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial para responder de la acusación de prevaricación formulada por el grupo municipal del PP por contratación en 2016 de una periodista -también encausada- que ejerció como responsable del gabinete de comunicación del ayuntamiento.

En su comparecencia ante el tribunal, Muñoz ha defendido la cobertura legal de un procedimiento que -como ha recalcado- en todo momento estuvo avalado por el secretario-interventor del consistorio, garante máximo del cumplimiento de las normas en la administración. El habilitado nacional que ocupaba el puesto también ha comparecido para expresarse en la misma línea, al declarar que la corporación municipal aplicó la normativa de contratos en vigor en el momento de los hechos.

Del mismo modo lo ve la Fiscalía, que se opuso a la apertura de juicio oral y que considera que los hechos no son constitutivos de delito. Además de remarcar que la contratación de la periodista contó con los informes favorables pertinentes, el Ministerio Público sostiene que, para formalizarla, no se hizo nada extraordinario, sino que el alcalde firmó un contrato similar a los que se habían suscrito en años anteriores cuando no era primer edil tanto para la comunicadora como con otros trabajadores.

La acusación del PP, sin embargo, cuestionó la "concatenación de contratos menores sin publicidad" y la "falta de transparencia" en la incorporación de la profesional para gestionar el gabinete de prensa municipal, redactar el periódico local y otras funciones comunicativas y divulgativas de la actividad municipal. Como testigos en la vista de este martes han comparecido tanto la portavoz del grupo popular de la Font de la Figuera, Mª José Penadés, como el regidor Elio Cabanes. "Muñoz era consciente de lo que estaba haciendo, no era un concejal o alcalde que acababa de aterrizar. A estas alturas ya debería haber dimitido", mantiene la concejala.

Muñoz: "Han querido matar al mensajero"

Muñoz, en cambio, encuadra la actuación del PP dentro de una estrategia de "guerra psicológica" y de "persecución sistemática y planificada" para desestabilizarle. Su defensa pone el foco en el hecho de que la oposición no presentó ningún contencioso-administrativo contra la contratación de la periodista, sino que acudió directamente a la vía penal. Es por eso por lo que pide la condena en costas para los populares, a quienes e el alcalde acusa de "derrochar recursos públicos" debido a sus diversas denuncias en los tribunales. "La labor de la oposición no debería ser bloquear ni atacar a personas que están trabajando, ni al alcalde. Desde el primer momento lo que han querido ha sido matar al mensajero", mantiene Muñoz.

Penadés, en cambio, afirma que la querella por la contratación de la periodista es fruto de la "opacidad" y de las "dificultades" que, según esta, tuvo el PP para acceder al expediente en cuestión. "Cuando empieza a negarnos papeles es cuando vemos que hay algo", insiste, replicando que el dinero que están costando las diferentes causas "las ha generado él (el alcalde)". Los populares piden para Muñoz una pena de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 7.200 euros y 4 años de suspensión de empleo o cargo público, así como una multa de 12 meses a razón de 10 euros diarios y la suspensión de empleo y cargo público durante un periodo de 4 años para la periodista también encausada. Aún así, la portavoz popular asegura que no se ha enfocado la atención en esta, "sino en la forma de proceder del alcalde, que ha hecho muchos contratos haciéndolos pasar por menores cuando no lo son, sin dejar la posibiliad de que otras personas pudieran optar al mismo puesto de trabajo".

"Es muy triste que utilicen servicios públicos de una forma tan sobredimensionada con planteamientos tan fuera de lugar", responde Muñoz sobre la forma de operar del PP. "En algún momento la justicia le tendría que decir que no pueden abusar de su puesto como lo hacen. Lo suyo es una falta de respeto al personal del ayuntamiento que sobrepasa cualquier límite de la política para conseguir en los tribunales lo que no lograron en las elecciones".