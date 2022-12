Salvador Pla Pérez (29/5/1964) trabaja como técnico de laboratorio en el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. A su vez, es un experto tirador que el pasado 8 de diciembre se proclamó campeón de España de tiro olímpico en la competición nacional celebrada en Logroño. Este vecino de Xàtiva se impuso en la categoría de veteranos en una cita que congregó a centenares de tiradores.

Presidente del club de tiro olímpico «La Costera» de Xàtiva, Pérez se subió al primer puesto del escalafón en la modalidad olímpica de pistola de aire comprimido. Consiguió 557 puntos en el torneo coordinado en la localidad de Prado Salobre, aventajando en seis puntos al segundo clasificado y en diez al tercero.

Pla ya fue subcampeón el año pasado y ha ganado en 2020 ganó la Copa Federación en la modalidad conocida como «fuego central», basada en el uso de pistolas deportivas. También ha sido subcampeón de España en la modalidad de 9 milímetros Parabellum.

Consultado por Levante-EMV, explicó que le gustaría desmontar la mala prensa que puede acompañar a este modalidad deportiva: «Es tan exigente como cualquier otra, de hecho es una disciplina olímpica. Es cierto que puede ser que no requiera una forma física envidiable como otros deportes, pero sí necesitas una gran concentración y una fuerza mental tremenda. Puedes pasarte hora y media o dos horas manteniendo la misma postura e intentando apuntar al mismo sitio».

Inicios como tirador

Preguntado por sus inicios, explicó que «la verdad es que siempre me han gustado las armas de aire, desde pequeño. Además, al verlo en las Olimpiadas me llamó la atención desde pequeño. He tenido carabinas de aire desde joven. Siempre ha sido un buen hobby».

Reconoce que su trabajo como técnico de laboratorio le permite seguir con lo que le gusta: «Lo cierto es que para practicar este deporte hay que invertir bastante dinero, no es barato. Por ejemplo, es fácil encontrarte con oponentes que vienen de las fuerzas armadas, ya que ellos tienen a su disposición material que nosotros no tenemos».

A su vez, declinó cualquier relación con prácticas como la caza: «Yo no soy cazador, no tiene nada que ver. Nosotros no disparamos a presas vivas, como animales. Nosotros competimos entre nosotros». El reciente campeón de España explicó que para tener su nivel se debe adquirir una gran precisión a base de entrenar: «No es fácil, hay que ser muy certero».

Este residente en Xàtiva también cuenta con formación como historiador del arte: «Los estudios los aprobé mientras trabajaba como técnico de laboratorio en el hospital Lluís Alcanyís. Lo hice porque me gusta, igual que el tiro olímpico. No tengo conocidos o familiares que lo practiquen, me he aficionado por mí mismo».

A su vez, Salvador Pla explicó que tanto él como el resto de practicantes de este modalidad deportiva cumplen con la ley guardan sus pistolas en un armero de seguridad: «Para nosotros son herramientas de trabajo. Tenemos mucho cuidado. Y somos bastantes. En la Comunitat Valenciana hay 5.000 federados y en el club La Costera 175 socios».