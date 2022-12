Es una problemática que afecta a varios municipios de la Costera y la Vall d’Albaida. Los robos en casetas o chalets ubicados en los diseminados de los pueblos se han multiplicado en las últimas semanas. Así, se han notificado asaltos a inmuebles ubicados en localidades como Xàtiva, la Llosa de Ranes, l’Alcudia de Crespins, l’Olleria, Ontinyent y Canals, por citar varios ejemplos recientes.

Los ladrones suelen entrar por la parte de detrás de las casas y al amparo de la oscuridad. Y se llevan su botín —escaso muchas veces— lo más rápido que pueden.

Agustín Olmo es un policía local jubilado que reside junto a su mujer, Teresa Escudero, en un chalet de Canals. Ambos tienen 72 años. Su residencia también ha sido visitada por los «cacos». En su caso, lo hicieron aprovechando su traslado a casa de un vecino para ver los penaltis del partido del Mundial que disputaron España y Marruecos.

No estuvo más de 20 minutos fuera, pero al volver lo encontró todo revuelto: «Nos entraron a mi y al vecino de enfrente. De hecho, creo que estaban en su casa cuando vieron que nos íbamos de la mía. Jugaba la selección. En mi casa no se sintoniza bien la primera y un vecino me dijo que fuera con él a ver acabar el partido. Deberían estar tirando los penaltis cuando entraron a mi casa».

El afectado se trasladó a una vivienda que está a 70 metros de la suya: «Serían las seis o seis y media, ya que el partido empezó a las cuatro de la tarde. Creo que estaban vigilando por si nos ausentábamos y vieron la oportunidad. Nosotros sí vivimos todo el año aquí». Los ladrones que entraron en su residencia se llevaron todo el dinero en efectivo y las joyas que encontraron, como ha pasado en los otros casos:«No había casi nada de dinero ya que no solemos tener y las joyas son las que lleva mi mujer de normal. Nos encontramos todo revuelto, todos los cajones en el suelo. Aún estamos arreglando el desaguisado que montaron en poco tiempo».

Reja arrancada

Las personas que entraron en este chalet ubicado en un diseminado de Canals lo hicieron por detrás, tras arrancar una reja: «Accedieron a la cocina y de ahí estuvieron por toda la casa. Sacaron todo lo que pudieron, lo revolvieron todo», expuso Olmo. El robo ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil y todo apunta a que está relacionado con otros muchos casos ubicados en poblaciones cercanas. «Yo he estado 48 años trabajando como policía local y he visto estas cosas. Lo que está claro es que saben lo que hacen, se esperan a que no haya nadie y se llevan el mayor botín posible en poco tiempo. Quieren cosas que no dejen rastro, como joyas o dinero en metálico», expuso la víctima del robo en Canals. De hecho, durante los últimos días están circulando por redes sociales como Whatsapp o Facebook las fotos de unos presuntos ladrones que accedieron a la casa del alcalde de la Llosa de Ranes.

Las imágenes fueron captadas por un vecino que, alertado de lo que ocurría, se acercó con el coche. Pudo ver a una pareja de varones con gorras y mascarillas que se subían a un Audi para huir del lugar tras ser descubiertos a las 11 de la mañana. Las últimas pesquisas han permitido confirmar que la matrícula del vehículo en la que fueron sorprendidos es falsa. Los cuerpos de seguridad agradecen cualquier pista para esclarecer la oleada de robos en diseminados. Es una situación que se repite desde hace años.