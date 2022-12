JUSTICIA ACCESIBLE Y ESPECIALIZADA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Nadie ha de salir beneficiado de la lucha por la permanencia del Juzgado mixto de instrucción en Xàtiva con competencias en violencia de género, más que las legítimas interesadas, que son las propias víctimas de malos tratos.

Esta no es una guerra política, ni corporativa, ni de competencia entre territorios, porque sería mezquino mezclar intereses partidistas o de cualquier tipo con derechos humanos esenciales como es el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Es obligatorio partir de la tremenda necesidad de apoyo y protección de las mujeres víctimas de violencia machista para que esa sea la prioridad absoluta sobre cualquier otro tipo de planteamiento. Ahí se sustenta la insólita implicación unánime de tantos sectores sociales en la defensa de una Justicia tan próxima como especializada, que garantice la supervivencia de las víctimas en función de su agilidad y eficacia.

Tanto en enero de este año, cuando la consellera Bravo prometió un juzgado especializado contra la violencia de género en Xàtiva, como ahora cuando se elimina, el número de víctimas en el partido judicial es intolerable. Así lo acredita la información ofrecida por este mismo diario donde se habla de un aumento del 61% de las medidas de protección de mujeres en el Juzgado mixto de Xàtiva, justamente el mismo que está a punto de perder las competencias a causa de decisiones tomadas a muchos kilómetros de aquí.

No es trivial el dato que habla de 135 delitos de violencia machista en el último año cometidos en el ámbito de la Costera y la Canal de Navarrés. No se puede ignorar que son 15 mujeres al mes, una cada dos días, las que presentan denuncias en un Juzgado en el que son atendidas rápido y bien, desde la profesionalidad, pero también desde la empatía. Desde la cercanía y la garantía de una atención que pondrá a su disposición los diversos servicios existentes como el Centro Rural 24 horas que atiende a seis comarcas limítrofes, o el Punto de Encuentro Familiar que ha tardado en llegar pero ahora es indispensable. Xàtiva cuenta además con una Oficina de Atención a las Víctimas del Delito o una Casa de les Dones, que tiene sus puertas abiertas para el asesoramiento inicial de quien lo necesite.

Pero hay veces en que desde los despachos se toman decisiones sobre el papel sin tener en cuenta las repercusiones, a veces positivas, a veces terribles, que tendrán sobre las personas. Que se ignoran factores que deberían ser determinantes, como es el de la proximidad que no se soluciona facilitando transportes gratis que en localidades pequeñas —como son la mayoría de las afectadas— señalarán socialmente a la denunciante, eliminando radicalmente su necesidad de discreción y su derecho a la intimidad. Que obligará a recorrer distancias considerables en muchos casos, de forma repetida, a solas con los miedos y dudas por la decisión tomada.

De la confianza que se tenga en recibir un apoyo judicial eficiente y accesible, depende que muchas mujeres den el paso de afrontar su realidad y traten de cambiarla. Así que no hay, no puede haber previsión estratégica, cálculo económico, interés político o cualquier otra razón que anule la necesidad de mantener el principio de proximidad de la Justicia. Un principio consagrado en la Ley 3/2007 de Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres y que no se puede contraponer al principio de especialización, porque esa es una disyuntiva envenenada y tramposa. El tiempo corre y el Decreto que se ha equivocado en el mapa diseñado entrará en vigor cuando suenen las próximas campanadas de final de año. De ahí la necesidad de consolidar una sólida unidad de acción, y una confluencia inteligente de todas las acciones emprendidas en las que todas las partes implicadas actúen con responsabilidad, decisión y coherencia.