El Tribunal Supremo ha confirmado una pena de dos años prisión a un empresario de Ontinyent al que le fueron intervenidas 30.800 prendas de ropa interior falsificadas que se almacenaban en diferentes naves de su propiedad en el polígono El Pla. Entre los modelos requisados había calzoncillos boxer, slips, bragas y tops, todos ellos identificados con la marca Calvin Klein y en diferentes estados: sin confeccionar, confeccionados o envasados.

El acusado, que distribuía los productos sin la autorización de los derechos de propiedad industrial de la empresa propietaria de la marca, fue detenido en 2017 en el marco de una operación relacionada con el tráfico de drogas desplegada conjuntamente por el Grupo Operativo Local de la Policía Judicial de Ontinyent y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dentro de la investigación se procedió a examinar cuatro naves contiguas ubicadas en la calle Devanadores del principal polígono de Ontinyent, donde desarrollaba su actividad la mercantil Seamlesss 2012, SL, dedicada a la fabricación y comercialización de géneros de punto, prendas de vestir, artículos textiles y ropa para el hogar. En el interior se encontraban a pleno funcionamiento 23 máquinas de confección circular con la inscripción CK que fueron igualmente intervenidas.

El acusado admitió que en la factoría de Ontinyent se fabricaban prendas de "Kelvin Clain", pero no de Calvin Klein, señalando diferencias como la goma o las costuras para defender que se trataba de prendas similares, pero no iguales. Un argumento que para el Tribunal Supremo "no se sostiene".

1.341 plantas de marihuana

Los agentes de la Policía Nacional encargados del operativo también se incautaron de 1.341 plantas de marihuana con un peso de 300 kilos de marihuana y de 75 gramos de cocaína en el registro de dos de las naves, donde trabajaban personas sin dar de alta en la Seguridad Social. En el invernadero de cannabis se localizaron más de un centenar de lámparas, abonos, humidificadores, ventiladores y otros elementos destinados a favorecer el crecimiento de la droga. Dos hombres de 54 y 41 años terminaron arrestados en la operación.

El empresario, de nacionalidad española, ha sido igualmente condenado a una multa de 25 euros al día durante 15 meses e inhabilitado para ejercer como comerciante durante dos años. En su recurso de casación frente al Supremo, la defensa del acusado cuestionó la entrada y registro de la empresa señalando que se practicó "sin autorización judicial y sin el consentimiento del representante ni administrador de la sociedad". También quiso impugnar la condena porque el hallazgo del delito contra la propiedad industrial fue "casual" y no era el objetivo inicial de los investigadores del caso. Sin embargo, tras alertar de este hecho, la compañía Calvin Klein Trademark Trust presentó una denuncia contra el detenido.

La sala de lo penal del Alto Tribunal presidida por el magistrado Manuel Marchena no detecta que se haya generado indefensión alguna para la parte recurrente en el proceso judicial. La sentencia que inadmite el recurso hace hincapié en que la autorización judicial hubiera hecho falta para acceder al domicilio del condenado, pero no a las naves de su propiedad, como persona jurídica, en las que pusieron el foco los agentes. El objeto del decomiso, además, no fueron documentos de carácter privado sobre este o sobre la empresa, sino prendas falsificadas.