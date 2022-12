L'Olleria enseña a los vecinos a prevenir robos en chalés y refuerza la vigilancia

Los asaltos y robos en zonas diseminadas de localidades de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida han aumentado en las últimas semanas y, aunque las fuerzas y cuerpos de seguridad están extremando la vigilancia ante los sucesos ocurridos en municipios como Xàtiva, l'Olleria, Canals o Chella, los ayuntamientos afectados también han decidido dar un paso al frente para abordar la problemática. Es el caso de l'Olleria, que ha tomado la delantera y ha celebrado una reunión con vecinos de los diseminados de la localidad para tratar el tema de los robos e instruir a los residentes de las viviendas diseminadas con una serie de recomendaciones a llevar a cabo para evitar los robos o disuadir a los posibles asaltantes. L'Olleria ha sufrido una quincena de robos en las últimas semanas, y ante la preocupación de la ciudadanía y del ayuntamiento se convocó la reunión.

El encuentro entre el alcalde, Ramón Vidal, con los vecinos de la localidad, especialmente los de las zonas residenciales situadas fuera del núcleo urbano, tuvo lugar este miércoles pasado en el ayuntamiento. Una cita a la que también asistieron representantes de la Guardia Civil y la Policía Local de l'Olleria, como el teniente de la Guardia Civil de la Comandancia Xàtiva, el cabo de l'Olleria y el inspector jefe de la Policía Local del municipio de la Vall d'Albaida. También acudieron los concejales Rubén Morrió y Juan Ricardo Ruano. El salón de plenos, donde tuvo lugar el acto, quedó pequeño ante la multitud de asistentes. Los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad asistentes expusieron las acciones que están llevando a cabo. Además, recomendaron a los vecinos una serie de medidas como dejar luces encendidas, extremar la precaución ante vehículos o personas no habituales de estas zonas residenciales -los residentes se conocen, por lo que piden que estén atentos ante presencias extrañas-, y que avisen a la policía o la Guardia Civil ante cualquier sospecha. También se indicaron las aplicaciones informáticas de contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como el registro voluntario de las viviendas aisladas en la Policía Local para facilitar la llegada de los agentes a las mismas.

Por su parte, el ayuntamiento y los cuerpos de seguridad anunciaron un refuerzo de la vigilancia en estas zonas diseminadas. Para ello, se ha duplicado el número de efectivos y controles en las calles, especialmente en las horas "conflictivas". La vigilancia se intensificará a partir de la tarde y la noche, así como los fines de semana y ante la llegada de las próximas fiestas navideñas, según han explicado el alcalde, Ramón Vidal. El periodo festivo que se aproxima podría ser aprovechado también por los "delincuentes" para acceder a las viviendas y chalés a robar, por lo que l'Olleria quiere estar prevenida. Desde la Guardia Civil y la policía trataron de tranquilizar a los vecinos, exponiendo las actuaciones puestas en marcha y detallando que los robos "no han sido violentos, no han habido acciones violentas contra los residentes, los asaltos se han producido cuando no había nadie dentro de las viviendas, algo que también preocupaba a la gente", explica Vidal.

El alcalde de l'Olleria afirma que "en el ayuntamiento estamos preocupados ante los robos que están sucediendo, estamos preocupados y ocupados, estamos trabajando para atajar la problemática. Por ello, con este objetivo convocamos la reunión, para entre todos tratar el asunto y tomar medidas". Ramón Vidal señalaba que "en las últimas semanas ha habido muchos casos, una quincena, por lo que queríamos reunir a los vecinos, también para tranquilizar a la ciudadanía y exponer el trabajo que estamos haciendo". Vidal también ponía de manifiesto el interés del asunto entre los vecinos, por la gran asistencia. "Estaba lleno, no cabía nadie más en el salón de plenos", recalca.