Este fin de semana ¡partidazo! No me refiero a la final del Mundial entre Argentina y Francia (que también), sino al partido entre el Castellonense y el Olímpic, cuarto contra tercero son seis puntos en medio. Último partido del año. El Castellonense sabe que necesita ganar porque si seis puntos es una ya una diferencia considerable, mayor sería que fuera de nueve, y además porque los tres primeros van como motos. Y el Olímpic sabe que si se va de vacaciones a nueve puntos del cuarto, casi, casi tiene media promoción de ascenso asegurada. Y el partido es a las doce.

Y a las cuatro de la tarde la final del Mundial. Le he preguntado a Marcos Prieto su opinión de esta cita deportiva y me ha confesado que le ha sorprendido, como a muchos, la selección de Marruecos, y además me la ha comparado con el Olímpic de este año por aquello de que un bloque, un conjunto, supera a equipos con grandes individualidades. Trabajo defensivo, y el Olímpic solamente ha recibido once goles hasta ahora, dos en casa, el último el 2 de octubre; y oportunismo ofensivo pues siempre marca (lo ha hecho en todos los partidos de liga). Son datos a tener en cuenta y que obligan a los rivales a pensar el cómo romper esas estadísticas.

Así que, aunque ya muy cerca de la Navidad, encontremos el tiempo para poder disfrutar de estos dos partidazos. ¡Inténtelo! Seguro que no se arrepentirá.