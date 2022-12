El poble de l’Olleria celebra «En Nadal queda’t a L’Olleria», una programació al llarg dels mesos de desembre i gener plena de tallers, esdeveniments culturals i musicals, exposicions i activitats per a totes les edats organitzada per l’Ajuntament de l’Olleria. La gran festa començà ahir divendres 16 de desembre amb l’encesa de llums a la plaça de La Vila, la qual donà començament a la festivitat nadalenca als carrers del municipi.

El divendres 23, la plaça de la Vila acollirà la Festa Familiar del Pare Noel a partir de les 17.30 hores per a que, entre activitats i ambientació musical, els més menuts puguen entregar les seues cartes. A més, des del mateix divendres 23 fins el dijous 5 de gener, estarà disponible l’exposició interactiva «Vore, tocar, jugar, art, moda i matèria» a l’Antiga Biblioteca-plaça de la Vila de matí de 9.30 a 13 hores i de vesprada de 16.30 a 21 hores. Per altra banda, el dilluns 26 serà el torn dels Emissaris Reials al Campament de la Casa Santonja, on recolliran les cartes dels xiquets i les xiquetes. La mítica i coneguda carrera Sant Silvestre, organitzada per Contra el Càncer L’Olleria, s’apoderarà del Parc del Beat Pare Ferreres el divendres 30 a partir de les 18 hores.

I a la setmana següent, el dijous 5 de gener serà la data assenyalada: la gran Cavalcada dels Reis d’Orient, els quals passejaran pels carrers de l’Olleria amb eixida al carrer Jaume I a partir de les 18 hores preparats per a la nit més màgica de l’any.

Amb unes setmanes molt completes, l’alcalde de l’Olleria, Ramón Vidal, ha destacat la varietat d’activitats: «La programació va dirigida a tots els veïns i veïnes i visitants d’altres localitats sense importar l’edat per a que disfruten de les nostres festes i sobre tot, ho facen a través de les nostres associacions, cultura i tradicions. Com alcalde de l’Olleria i en nom de tota la Corporació Municipal, aprofite per a desitjar a tots i totes un Bon Nadal i una feliç entrada a l’Any Nou 2023», ha afegit Vidal.