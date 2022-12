La companyia francesa Le Théatre Jaleo obrirà hui la XI Edició del Festival de Circ i Teatre d’Ontinyent, que comptarà enguany amb 8 companyies que posaran en escena 10 espectacles als diferents barris d’Ontinyent.

La programació del Festival impulsat per l’Ajuntament, inclós al marc de la campanya de Nadal «Ontinyent Ilusiona», va ser presentada la setmana passada per l’alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, i la regidora de Turisme i coordinadora del Festival, Sayo Gandia, qui van coincidir en destacar la varietat i atractiu de l’oferta plantejada.

Jorge Rodríguez va assenyalar que «quan fa ja 11 anys vam pensar en qué podriem fer per retindre i atraure gent a la nostra ciutat i el nostre comerç en dates nadalenques, vam plantejar una fòrmula com aquesta, que suma la cultura, el carrer i les activitats per a públic de totes les edats i especialment infantil. En tots estos anys hem tingut sempre una bona resposta i, un any més, oferim el festival com un element més perquè el nadal il·lusione a Ontinyent, i la gent es quede i vinga a gaudir d’ell a la nostra ciutat».

Sayo Gandia va remarcar que el festival «està ja tan consolidat que la pròpia gent ens demana i pregunta quan anem a presentar el festival» i feia un repas per les diferents activitats. Així doncs, la regidora va explicar que Edén, dels francesos Le Théatre Jaleo, és una proposta molt original, que barreja titelles, màscares i música dins d’un recinte de fusta que ret homenatge a la tradició del còmic itinerant. Es desenvoluparà en dues sessions a la Plaça de la Concepció, a les 18.30 i 20.30 hores, amb un aforament limitat de 120 persones per a cada sessió i amb invitacions que es podran replegar a la pròpia plaça des de les 17 hores.

El veïnat d’Ontinyent també va poder gaudir el darrer cap de setmana amb la companyia mallorquina D’Es Tro i l’espectacle Poi, que fusionà les arts del circ amb el joc de la «trompa», amb elements d’espectacles de malabars i manipulació d’objectes.

Als següents dies es succeïrà una programació que es pot consultar a la pàgina web municipal i de la que s’aniran donant detalls als propers dies. Aquesta inclou espectacles com Horta (dilluns 26 a les 11, 12.30, 17.30 i 19 hores al Parc de Pere IV); El mini golf de Mumusic Circus (dilluns 26 de 11.30 a 13.30 i de 18 a 20.30 hores al Parc de Pere IV); Tanque Gurugú (dimarts 27 a les 12.30 hores al Parc del Mestre Ferrero); Ridi Pagliaccio (dimarts 27 a les 18.30 hores al Parc del Mestre Ferrero); El Gran Circo de la Vida (dimecres 28 a les 18.30 hores a la Plaça de Sant Domingo); i Disparatario Circ (dijous 29 a les 17.30 hores a la Plaça de Sant Roc, a la mateixa hora i lloc a la que es comptarà amb una ludoteca de jocs de fusta).

Tots els espectacles són totalment gratuïts, i només Edén i Horta (dilluns 26), per les seues característiques, requeriran invitacions per a accedir, repartides prèviament també de manera gratuïta.