Aielo de Malferit ja porta més de mig mes vivint la seua programació nadalenca, que durant els pròxims dies s’accelerarà amb les celebracions més festives però que ja ha deixat grans moments al municipi amb diferents concerts i activitats musicals.

La música s’ha convertit en el centre de les activitats durant aquestes dos primeres setmanes de desembre a Aielo. De fet, el dia 3 es va celebrar un concert en honor a Santa Cecília a càrrec de la Banda Jove de la Unió Musical d’Aielo (UMA), i el dia 10 la localitat va acollir el V Festival CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana. Només un dia després el torn va ser per al concert «El Messies», a l’esglèsia Sant Pere Apòstol.

D’altra banda, ahir es va fer l’encesa de l’arbre i les llums de Nadal que han donat l’ambient oportú per a estes dates al poble, on hui tindrà lloc el «Tardeo amb Germans Brother» i demà arribaran els patges reials per a protagonitzar la primera de les cavalcades per als xiquets i les xiquetes. El dia 4 el passeig de l’Eixample acollirà el Campament i Pregó del Patge Reial, i al dia següent, el 5, serà el torn, com cada any, dels Reis Mags d’Orient.

Abans d’aixó, el 18 de desembre se celebrarà l’acte de cloenda de la Capital Cultural Valenciana 2022, i els dies 19 i 27 de desembre hi haurà lectures i contes de Nadal, respectivament.