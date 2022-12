El Atzeneta empata ante el Jove Español en el último partido del año

Era el último partido del año para Atzeneta y el Jove Español, y los de la Vall de Albaida, que suman ya muchas jornadas sin conocer la victoria, querían darle la vuelta a esta situación en la visita a tierras alicantinas, pero finalmente no pudieron pasar del empate (1-1).

El Atzeneta como es habitual, empezó imponiendo su ritmo en el campo. Abel fue el primero en probar con un disparo lejano. Javi García tuvo en sus botas una buena oportunidad tras una buena jugada por el costado derecho. Borja Encada se está ganando la confianza del técnico, Berna Ballester, y partió de inicio ante el Jove y cerca de la media hora de encuentro regateó para abrirse hueco, pero su disparo lo rechazó la defensa sanvicentina. En el minuto 36 golpeaba el Jove Español a balón parado, José García entraba libre de marca para rematar una falta y poner por delante a los suyos. El Atzeneta supo reaccionar y Borja Encada, desde la frontal devolvió la igualdad al marcador. Tanque tuvo la remontada en sus botas antes de irse al descanso, pero no pudo rematar una buena jugada de Javi García. Con el empate (1-1) se llegó al descanso.

Con el transcurso del partido, las ideas del Atzeneta no variaron y salieron de nuevo en busca de la victoria. De nuevo con Javi como protagonista, que sería el primero en intentarlo y después Tanque disfrutó de hasta dos ocasiones. La primera tras una buena carrera por la banda y su disparo envenenado que no consiguió colarse en la portería de Fluixà y después tras un cabezazo que tampoco pudo convertir. El Atzeneta no dejó de intentarlo y los locales intentaban intimidar a Ferri sin éxito. El último tramo del encuentro los atzeneteros jugaron con un hombre menos por la expulsión de Nacho Porcar. Al final de los noventa minutos los equipos firmaron tablas en el marcador.

El Atzeneta cierra el año 2022 como cuarto clasificado con 22 puntos, a tan solo 6 unidades del líder, el Orihuela. Los de la Vall d'Albaida ocupan puesto de promoción de ascenso a Segunda Federación. Ahora llega el parón por las fiestas navideñas y la competición se retomará el fin de semana del 7 y 8 de enero. El Atzeneta estrenará el año recibiendo al Elche Ilicitano.