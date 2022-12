El Olímpic acaba el año en promoción de ascenso tras empatar ante el Castellonense

El Olímpic acabará el año en puesto de promoción de ascenso a la Tercera RFEF y aventajando a su perseguidor en seis puntos. El encuentro de los de Xàtiva ante el Castellonense (0-0) mostró un equipo setabense sólido que supo incluso jugar en los últimos minutos con un jugador menos. El empate, eso sí, aumenta la distancia con los dos primeros clasificados: l’Olleria y Ontinyent 1931. Fue el último partido de Pedro Henrique como jugador blanco, algo que ya se tenía acordado en el momento de la firma. El técnico del Olímpic, Xavi Candel, ha destacado que "ha sido un lujo poder contar con él durante estos dos meses, es un jugador de otra categoría". Candel ha confirmado el fichaje de un defensa y espera contar, para la reanudación de la liga, con un nuevo delantero. El entrenador considera el marcador final frente al Castellonense un "resultado positivo. Muy importante el punto conseguido".

De nuevo Candel hizo cambios en el once titular, empezando por la portería, devolviendo la titularidad a Lahoz y dejando en el banquillo a Enric. El técnico ha explicado que fue una decisión "estrictamente técnica., Ambos están entrenando muy bien, he hablado muchas veces con ellos, no pueden jugar lo dos así que decidimos según las características del rival". Arriba optó de inicio con Matías Aquino y Pedro Henrique, y tuvo minutos Corbalán, no así Xavi Fuster porque la expulsión cambió los planes iniciales. En su segunda semana en el equipo, jugó de inicio Israel Ull, que "tiene mucho recorrido físico, es diferente a otros compañeros y estoy contento con su rendimiento", ha indicado Candel.

Por segunda vez en liga el Olímpic no marcó pero "aunque no tuvimos muchas, sí que tuvimos tres o cuatro ocasiones claras, como las de de Rueda o Matías Aquino. Lo importante es tenerlas", ha declarado el entrenador del conjunto de Xàtiva. Cerca de acabar la primera vuelta, el entrenador le pone al equipo "un notable alto, y además teniendo en cuenta de donde venimos, pero queremos llegar al excelente porque podemos mejorar".

La plantilla se reunirá mañana de nuevo para despedirse antes de las vacaciones y habrá sesión de entrenamiento y partido con la plantilla del Olímpic B. El equipo volverá a trabajar el 2 de enero. Rueda se perderá ese primer partido del año por sanción, aunque para ese día se espera ya poder contar con los dos nuevos fichajes.