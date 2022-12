Candel se reta a sumar 70 puntos para que el Olímpic esté en Promoción

El Olímpic descansa esta semana y hasta el próximo lunes no se reincorporará a los entrenamientos, de cara a preparar el primer partido de 2023 y último de la primera vuelta, en la Murta, el sábado 8 de enero ante el Deportivo Ontinyent. El equipo de Xàtiva acabará, sea cual sea el resultado de ese duelo, en puesto de Promoción a la Tercera RFEF. El entrenador, Xavi Candel, está entrenando por primera vez en la Preferente y es su primera temporada en el Olímpic. Su trabajo no ha pasado desapercibido y hay equipos, en concreto un club sudamericano, que ha preguntado por su disponibilidad. El técnico ha destacado el trabajo colectivo de todo su equipo y para 2023 lo tiene claro: Candel afirma que hay que sumar 70 puntos para estar en la Promoción. Para la afición solo tiene palabras de agradecimiento.

Antes de las vacaciones, Candel ha hecho una valoración de esta primera parte de la liga y ha sido claro, es una valoración "positiva. El equipo ha rendido muy bien. Hemos ido de menos a más y hemos ido creciendo cada semana. Sabíamos que era un equipo joven, que tenía y tiene mucho margen de mejorar, que se está reforzando positivamente que estamos en la línea correcta, y que cada día que pasa está mejor, sabemos que el potencial es muy alto y no sabemos dónde podemos llegar. Hay que seguir en esta línea y no dar un paso atrás”. Tras la marcha de Pedro Henrique, el técnico espera contar, al menos, con un nuevo delantero en la reanudación de la liga.

Xavi Candel ha recordado que en las primeras semanas eran casi 30 jugadores entrenando y casi sin experiencia en la Tercera División, con únicamente una decena de jugadores firmados, "pero ahora todos nos aportan". Pese a los dos meses de retraso respecto a otros equipos, "hemos podido superar estas barreras". Con todo, Candel reconoce que a día de hoy la plantilla es "corta, escasa, con 16 jugadores, muchos de ellos con mucha carga de entrenamientos y partidos, además mientras otros equipos entrenan tres días nosotros lo hacemos cuatro". El sistema de juego, con tres defensas, reconoce que ha costado mucho de asimilar por muchos jugadores, un sistema "que exige mucho esfuerzo físico".

Para 2023, el técnico del Olímpic ha pedido "seguir en esta línea, pero tenemos que dar un paso hacia adelante. Las previsiones estadísticas nos marcan cuántos puntos nos faltan para estar en promoción o cuántos goles tenemos que marcar y cuántos podemos encajar, pero nos falta ser más goleadores, marcar más goles. Defensivamente somos un equipo muy sólido. Hemos tenido durante muchas jornadas un único delantero y en los seis partidos que hemos podido contar con Pedro Henrique han sido en los que hemos marcado más goles. Nos ayuda mucho contar con dos puntas y eso que de 16 jugadores que tiene la plantilla, doce han marcado. La fuerza está en el grupo. Si no aportaran todos no estaríamos donde estamos”, ha explicado.

Candel ha reconocido que el momento más crítico hasta ahora ha sido el de los tres empates consecutivos "porque veíamos que el trabajo no tenía su recompensa", y que el peor partido que ha visto de los suyos fue el del Cullera, porque "no me gustaron los conceptos tácticos, fue un punto de inflexión, después hicimos una puesta en común". Por su parte, el mejor partido para el entrenador fue "el de l’Olleria, un rival muy fuerte, y además fue al inicio de la liga y tuvimos opciones de ganar". Como resultado inmerecido, señala "el del Dénia, porque tuvimos muchas ocasiones para ganar".

Xavi Candel ha contado hasta ahora con 20 jugadores. Quien más minutos ha jugado en liga ha sido Guillén (1.543), seguido de Carles Vidal (1.427) y de Vicent Roig (1.405). Rueda encabeza los goleadores, con seis tantos, seguido de Matías Aquino (4) y de Miquel Aracil (3). Rueda también ha dado tres asistencias de gol y Llorenç dos. Enric ha sido el portero titular en 8 ocasiones (encajando 7 goles), mientras que Lahoz lo ha sido en 9 (encajando 5 goles).