El atracador detenido en el asalto a una entidad bancaria de la Llosa de Ranes que tuvo lugar la semana pasada ya se encuentra en prisión. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Xàtiva, en funciones de guardia, acordó ayer la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido, que queda investigado en una causa abierta por los delitos de robo con violencia, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

El episodio causó un gran revuelo en este pequeño municipio de la Costera. De hecho, algunos vecinos pudieron grabar lo que sucedía con sus teléfonos móviles.

Evarist Aznar, alcalde de la Llosa de Ranes, ha confirmado a este diario que tiene previsto convocar una Junta de Seguridad para la semana que viene para estudiar lo sucedido: "Lo que queremos es transmitir a la población que la situación parece que se ha normalizado. Se han dado algunas circunstancias excepcionales. Queremos hablar con los cuerpos de seguridad y planificar medidas de seguridad".

"Por desgracia, son incidentes que se están dando en otros municipios. La comarca se ha visto afectada. Los vecinos colaboraron para interceptar a uno de los atracadores y eso fue excepcional. Me dijeron que hubo otro asalto en una entidad bancaria del Genovés, pero no he podido confirmarlo. No son gente del pueblo, en las fotos y los vídeos se les ve y los conoceríamos", ha expuesto el primer edil.

De momento, la investigación de la Guardia Civil está bajo secreto. Una de las hipótesis es que se trata de una banda organizada. Tal y como adelantó Levante-EMV, los hechos tuvieron lugar al mediodía. Un grupo de tres hombres armados con pistolas de fogueo entraron encapuchados en una oficina de Caixabank y retuvieron a varios trabajadores, a quienes amenazaron para llevarse dinero en efectivo. Uno de los implicados fue detenido, pero los dos lograron escapar tras una persecución. La investigación se están centrando en dar con su paradero.