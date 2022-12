Inmersas en la actual época navideña, muchas son las personas que comparten las experiencias que viven de forma diaria con sus mascotas en un mundo cada vez más globalizado por las redes sociales y el uso masivo de internet. Los vídeos de cachorros pueblan los perfiles personales. Sin embargo, no todas las historias tienen un final feliz. Por ello, el trabajo de entidades como la protectora Spax de Xàtiva es más que necesario para dar una segunda oportunidad a aquellos animales que son abandonados.

La entidad tramitó durante el año 2022 -al que apenas le restan unas jornadas- un total de 160 entradas. En ese mismo periodo, se gestionaron 130 adopciones. Enlazando ambos datos, se podría decir que más del 80 % de los animales que pisan sus instalaciones acaban encontrando una familia. El resultado es bueno, no cabe duda, pero no esconde historias como las de Zara y Gordon, dos de los animales más grandes y veteranos del refugio. Ambos fueron abandonados en la puerta de las instalaciones con meses de vida y ya son animales adultos de más de ocho años.

Mari Carmen Jachan dimitió como presidenta de la SPAX el pasado lunes 26 de diciembre por motivos personales, aunque seguirá en la entidad como socia y voluntaria. Ayer realizó balance del 2022: «Solamente puede ser positiva. He tomado la decisión por varias razones, pero me voy muy satisfecha de la gestión. Animo a todo el mundo a que participe en la SPAX».

Durante esta semana tramitará las últimas adopciones del año y quiso lanzar un aviso para todas aquellas personas que se fijan en un cachorro como posible regalo en las actuales épocas navideñas: «Las mascotas no son un regalo ni un capricho, las adopciones tienen que ser responsables. Hay veces algunas personas no te dicen la verdad y te das cuenta de lo que puede pasar. Es cierto que hay abandonos de fuerza mayor y en esos casos ofrecemos toda nuestra colaboración, pero luego hay mil excusas. En ocasiones el animal no cumple unas expectativas infundadas y los adoptantes lo devuelven. Eso es de lo más duro que les puede pasar».

La protectora de la capital de la Costera cuenta en la actualidad con un total de 345 socios y 34 voluntarios. Jachan explicó que «el 90 % de nuestros perros están apadrinados y eso es un dato a tener muy en cuenta. Hemos crecido bastante y, a veces, recogemos ejemplares de municipios de otras comarcas. Hay gente que llama y nos dice que no recibe respuestas de la asociación de su zona, que está saturada. Respondemos a todos los avisos».

Diciembre y enero

Los datos confirman que diciembre y enero son algunos de los meses en los que se reciben más animales en el refugio. Así, en el primer mes del año entraron un total de 26 ejemplares, por doce en el actual. En 2021, por ejemplo, se recibieron 21 animales en enero y 18 en diciembre. La expresidenta de la SPAX comentó que se deben tener en cuenta muchos factores: «Todo va por épocas. Cada caso es una historia. Molly, por ejemplo, es un cruce de podenca que ha entrado de forma reciente y estaba en un estado lamentable, flaca y desnutrida. Fue encontrada en la zona de la escuela oficial de idiomas. Estos son episodios muy difíciles, sin duda».

Y no todos los procesos tienen un final feliz. Aunque la SPAX se centra habitualmente en la tutela de canes, también acogen gatos. En 2022 se ha tenido que lamentar la muerte de 25 perros y un gato por diversas causas, como enfermedades, edad o ataques. En 2021 esta triste situación afectó a 13 canes y cinco gatos. En ocasiones, el esfuerzo es en balde.