Año nuevo, vida nueva

Cambiar de año no deja de ser una convención, un acuerdo universal, aunque no del todo porque existen importantes diferencias en el conteo que hacen que no siempre se obtenga el mismo resultado. Por ejemplo, en China, el Año nuevo empezará el 22 de enero del 2023 y ya van por el Año 4721, porque empiezan a contar desde la coronación de un emperador llamado Huangdi, mucho antes de que quienes nos regimos por el calendario gregoriano —antes y después de Cristo— empezáramos a cumplir años.

Que por cierto tampoco se cumplen igual en todas partes como ejemplifica Corea, donde por mandato gubernativo, que allí no se andan con chiquitas, la edad se establece socialmente de tal manera que no se tiene en cuenta el mes y el día del nacimiento. Así, todas las personas nacidas en el año 2001, tendrán 24 años el 1 de enero de 2023 que se convierte así en la fecha del más grande macrocumpleaños del mundo. Todo el mundo cumpliendo años a la vez, dando igual que el nacimiento se produjera en enero o en diciembre, lo que elimina un montón de fiestas de cumpleaños y convierte ese día en todo un fiestón inexistente para quienes utilizan el aburrido sistema internacional por el que cumples años justo el mes y el día en el que hayas nacido. Lo cierto es que, parafraseando a Saramago, se puede afirmar que cada nuevo año que inauguramos será el primero para algunos y el último para otros. Excepto en esos dos casos, para el resto del personal, el tránsito de las cifras no cambiará casi que nada y serán igual de afortunados o desgraciados un día y el de después. Ni se empieza capítulo, ni es un punto y aparte. En realidad, el cambio de dígitos no es más que un punto y seguido, otra vuelta a ese sol que a veces calienta y otras nos abrasa. Quienes desembarquen en este mundo complicado en 2023 se van a encontrar un panorama abrupto que sin embargo no suele desanimar ni a los recién llegados, que sólo se ocupan de llorar y engordar, ni a los responsables de su aparición. Quizás porque si algo caracteriza al ser humano es su confianza inquebrantable en un futuro mejor para las nuevas generaciones, a pesar de todas las señales en contra. La guerra, la crisis climática y la pobreza van a seguir estando presentes un día sí y otro también. Siguen asesinando a las mujeres por el hecho de serlo, nada menos que nueve en este fatídico mes de diciembre. Pero también se avanza en nuevas vías para luchar contra el cáncer o se trabaja para conseguir nuevas fuentes de energías que no impliquen el suicidio del planeta. En Xàtiva, el agua sigue siendo un bien preciado que se derrocha, la gente joven se larga porque no hay vivienda a su alcance y demasiados comercios seguirán cerrando sus puertas, incapaces de sobrevivir. Pero se van cancelando deudas públicas que estrangulaban la economía municipal, se aumentan los servicios destinados a proteger a la población más vulnerable y se sale a la calle de forma masiva cuando hay que dejar constancia del rechazo a la violencia sobre las mujeres. En todo caso, la celebración del Año que se estrena, aun siendo un espejismo, es también un acto de higiene colectiva, en el que todo el personal se hace firmes propósitos para corregir errores anteriores. Un evento purificador si el nuevo ciclo significa pasar la página gastada del cuaderno de nuestras vidas e inaugurar una nueva, vacía e impoluta, en la que podamos contar otras historias.