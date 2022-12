El aumento de la afección por la irrupción de la gripe y la permanencia del Covid ha causado que el sistema sanitario público se esté viendo tensionado durante estas navidades. Así, fuentes del departamento de salud Xàtiva-Ontinyent confirmaron ayer a Levante-EMV que el centro se encuentra actualmente al 80 % de su ocupación ante el aumento de contagios e ingresos.

Las mismas fuentes situaron como factor diferencial el aumento de las patologías respiratorias —el Covid y la gripe A lo son—, que provoca que se tenga que aislar a algunos pacientes: «Esto causa que se pierda disponibilidad de camas, si bien no podemos decir que existen problema para realizar ingresos en estos momentos».

A su vez, aunque los datos son altos, apuntaron que el número de personas ingresadas por procesos respiratorios ha bajado en los últimos días. El Lluís Alcanyís tiene en sus instalaciones a doce personas ingresadas por Covid y cinco por gripe A. Solamente un caso con Covid se halla en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Hace dos días, por ejemplo, se dieron siete altas por Covid.

Por otra parte, el aumento de la presión asistencial también está afectando al área de Urgencias hospitalarias. Las mismas fuentes explicaron que en estas fechas se está alcanzando un número diario que supera las 200 atenciones. La ratio no se cumplió los días 23, 24 y 25 de este mes, cuando no se superaron las 150 atenciones.

«El área de urgencias está registrando bastante presión y tanto los departamentos de observación general (con 7 pacientes de 13 camas disponibles) como el área de enfermos respiratorios (con 6 pacientes de ocho disponibles) hace pensar que esta área estaría siendo donde se resuelvan los procesos con alta a domicilio mayoritariamente», expusieron.

«Urgencias está trabajando al 100% y es dónde más carga asistencial se está dando», apostillaron desde el departamento.

Consultado por la situación, el doctor Carles Pérez, Jefe del Servicio de Urgencias Hospital Lluís Alcanyís, apuntó que sí es habitual que haya está presión asistencial en estas épocas del año: «Es normal que haya un aumento de los ingresos en esta época del año debido al aumento de patologías respiratorias como gripe A, VRS y covid. Sin embargo, no podemos esconder que se aunque se ha visto un incremento de entre un 15 a un 20% del número de urgencias generales con respecto al mismo periodo de 2021. Por tanto, sí es normal el aumento de la presión pero no lo es tanto que sea tan elevado respecto al año pasado».

Las voces más catastrofistas hablan de un posible colapso del sistema si no se dotan los recursos necesarios, algo que el doctor Carles Pérez no desmiente:«Si entendemos por colapso el hecho de que no se atiende en tiempo y forma a los pacientes, sí estamos cerca, la verdad. Todos los días se dan retrasos en los tiempos de ingreso y en los de atención en Urgencias por todos los factores que estamos comentando».

Por último, preguntado por un posible descenso en la presión asistencia, el galeno no fue muy optimista:«No esperamos que baje la presión hospitalaria, de hecho incluso es probable que se mantenga o aumente hasta el inicio de la primavera», apostilló.