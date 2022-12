El concejal del Partido Popular de Xàtiva Eduardo Llopis ha denunciado una nueva pérdida de subvención por parte del gobierno de Roger Cerdà, en este caso en materia de patrimonio. Se trata de una subvención de la Generalitat Valenciana destinada a promover la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio y la dinamización cultural, y la adecuación y renovación de bienes y espacios municipales de la Comunitat Valenciana.

El pasado mes de julio se publicó el decreto que aprobaba las bases reguladoras para la concesión y se convocaron las ayudas para el ejercicio 2022. Posteriormente, el 28 de octubre se reunió la comisión evaluadora para valorar las 206 solicitudes de subvenciones presentadas por distintos municipios, “entre los que no figuraba Xàtiva”, critican desde el PP. La resolución de los municipios beneficiados se hizo pública el pasado 30 de noviembre, señalan los populares.

Desde el Partido Popular se preguntan “cómo es posible que Xàtiva, con su importante y rico patrimonio, no solo histórico-artístico, no se haya acogido a esta ayuda, ¿acaso no precisa de actuaciones semejantes?”, pregunta Llopis. “Es obvio que, a la vista de todos, excepto del gobierno socialista que preside Roger Cerdá, Xàtiva precisa y de qué manera, cualquier tipo de actuación destinada a proteger conservar y mantener en buen estado su patrimonio”, afirma el regidor.

El PP presentó en mayo una moción en el pleno para pedir la reparación de los daños que en forma de goteras sufrió la Colegiata Basílica de la Seu “sin que a día de hoy se conozca actuación alguna”, remarca Llopis, quien también apunta el “deterioro de las murallas del castillo o la fachada de la iglesia del convento de santa Clara, así como el mal estado que presenta el firme de no pocas calles del centro histórico o el abandono en el que Roger Cerdà tiene sumido a bienes municipales como la plaza de toros, el hotel Murta, la antigua estación de FFCC”.

Eduardo Llopis afirma que Xàtiva “no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades que mejoren sus perspectivas de crecimiento y desarrollo integral por la ineficacia y la ineptitud de un gobierno colapsado como el que preside Roger Cerdà”.