Los socios de la Cooperativa Agrícola de Anna (Coanna) recibirán este año, de momento, la mitad de la producción de la cosecha de aceite de oliva que tenían asignada. Un grupo de ladrones asaltó el pasado jueves 29 de madrugada las instalaciones de la cooperativa y se llevó los 6.000 kilos contabilizados en un ejercicio con poca producción debido a los fenómenos climatológicos.

Los «cacos» entraron por el tejado y causaron que la alarma saltara antes de romperla. Fuentes de la entidad agrícola confirmaron que una patrulla de la Policía Local se acercó hasta el lugar, sin ver actividad. Fue el marcharse los agentes cuando los asaltantes cargaron todo el botín posible en varios vehículos. Al menos una de las furgonetas, robada en Benimuslem, acabó volcando en Torrent por exceso de peso. Y fue abandonada con toda la carga por sus conductores.

Además de los seis palets en los que estaba almacenado el aceite de este año —400 cajas con tres garrafas de cinco litros cada uno— también se llevaron un grupo electrógeno, una caja registradora, un palet de latas de cerveza y otro de coca-cola. De momento, se ha recuperado el equipamiento eléctrico, la mitad de la cosecha de aceite y todas las bebidas robadas.

Antonio Estarlich, presidente de Coanna, explicó que en los próximos días se repartirá la mitad de lo previsto inicialmente: «Este año hay muy poca cosecha, prácticamente se lo iban a llevar todo los socios. El sobrante normalmente se vende en tienda, pero este año no contábamos con ello. En otros ejercicios hemos seguido envasando tras repartir, pero este año habrá gente que no sacará nada».

Si después de repartir la mitad de lo asignado aún queda producción, desde Coanna apuntan que realizarán una distribución lo más equitativa posible: «La gente que tenía poco aceite ahora aún tendrá menos. Y eso es una pena».

Grupo Roca de la Guardia Civil

Estarlich explicó que denunció lo ocurrido y el viernes 30 se puso en contacto con él el grupo Roca de la Guardia Civil, encargado de investigar los robos en entornos rurales: «Vinieron a nuestras instalaciones y luego nos comentaron lo que había pasado. Una de las furgonetas reventó por la parte de atrás por exceso de peso. Igual llevaba más de 5.000 kilos. El vehículo volcó en Torrent y lo dejaron abandonado con su carga. Ojalá lo encuentren, pero a saber dónde está el resto del aceite. Fui a ver la furgoneta al depósito de la Guardia Civil en Aldaia y al ver el estado y la carga no sé ni cómo llegó a Torrent, la verdad».

De momento, la investigación sigue su curso y no se ha informado sobre ninguna detención. El portavoz de la cooperativa apuntó que están a la espera de información: «Ojalá se aclare lo sucedido y den con los ladrones, pero me temo que no aparecerán».

A su vez, Estarlich también explicó que aún no han detallado el valor total de la mercancía robada, pero defendió que superarán los 50.000 euros en pérdidas. «Hace unos años nos intentaron hacer un butrón, pero no lograron entrar. Esta vez la alarma también saltó, pero esperaron. Es la primera vez que nos pasa algo así», declaró.

Por último, desde Coanna también confirmaron que han reforzado el sistema de seguridad para prevenir nuevos episodios de este tipo: «Los técnicos ya han estado trabajando. No queremos que vuelva a pasar algo así».