LA SAVIESA DELS HUMILS

Ell deia que va ser el 1980 quan ens vam conèixer. Jo crec que va ser a la Primera Escola d’Estiu del País Valencià allá pel 1976 de la què formava part en qualitat d’organitzador. Estava comprovant la meua inscripció en el curs de Ciències Socials a l’Escola quan vaig sentir una pregunta darrere meu:

-Qué diuen els vassalls dels Fenollet? Ell havia vist el Genovés al costat del meu nom. En girar-me vaig veure la cara de Ferran amb el seu somrís bonhomiós. Ara que ens ha deixat evoque aquell moment al qual seguiren tants altres dels quals sempre em quedava una coneixença nova, un comentari enriquidor en humanitat, una lliçò de saviesa. Recorde les seues generoses col·laboracions en els cursets de formació que organitzàvem des del Col·lectiu de Mestres de la Costera, l’afecte per la llengua, la passió per la historia del seu poble, Olocau, i els lligams amb el Genovés, Lloc Nou, Llanera i Xàtiva. Coneixia a bastament la nissaga dels Fenollet. Amb ell vam anar a l’arxiu d’esta familia de la noblesa valenciana a Mallorca, a Establiments. S’hauria de digitalitzar, ens deia, per posar-lo a l’abast dels historiadors i investigadors.

Amb el seu guiatge vam veure la recuperada casa pairal dels comtes d’Olocau. Els excursionistes, membres de l’associació cultural del Genovés, envejàrem la recuperació d’aquell casalot i lamentàvem la pèrdua del nostre «palacio» que durant segles havia vertebrat amb l’església antiga el nucli històric del poble.

I estava, com no, l’escola; ell, mestre de mestres, els introduïa en la pedagogía de Freinet, insuflava el goig d’aprendre a aprendre constantment, a construir coneixements amb els alumnes, a elaborar monografies, a integrar l’escola en l’entorn, a la renovació pedagógica des dels primers temps en Lo Rat Penat, passant per ACIES (Associació per a la Corresondència i l’Intercanvi Escolar ) o el Moviment Cooperatiu d’Escola Popular.

A participar en la il·lusió de construir un país que estava per fer en l’obscur franquisme i s’anava fent en democracia amb esperances i decepcions però sense defalliments.

Ningú com ell per engrescar-nos en projectes de micromecenatges com el que ens va portar a participar en el finançament del documental El retratista, recuperació de la memoria d’Antoni Benaiges, un Mestre de la República, un de tants ensenyants assassinats. La seua admirada República dels Mestres!

Mai va abandonar el compromís social que el mateix el portava a participar en projectes com la fundació de l’associació Antoni Llidó, el sacerdot valencià desaparegut a Xile en la dictadura pinotechista, com encapçalar moviments de defensa d’espais naturals al seu poble, i a tantes altres iniciatives cíviques imposible d’enumerar.

Parle de Ferran Zurriaga i Agustí, un savi desconegut; un referent de la cultura valenciana. Pensar en ell és recordar totes aquelles persones que s’han esforçat en aconseguir una societat més digna des de la discreció, des de la humilitat. Diu Martí Dominguez (Levante-EMV, 07/XII/2022) que el seu llibre «Terra de llebeig» on escriu sobre les Planes de Xàbia, el poble de la seua dona, és una joia. I és que Ferran s’estimava el país: les seues terres, les seues gents, les seues plantes i paisatges. Sobre tot estenia la seua mirada i de tot parlava sense esforç ni petulància. La monografía Herbari de la revista Mètode (Universitat de València) en va plena de textos deliciosos dedicats a la deessa del secà valencià, la garrofera, a l’esponerosa figuera, a la planta imprecisa, la taperera, a l’arbre de les forques, el lledoner.

Vaig parlar amb ell per última vegada el maig del 2021. Sabia de la seua malaltia per Carmen Agulló; la seua veu, insegura, feble, la feia evident. Volia agrair-li la tramesa d’un exemplar del que crec ha sigut l’úlima obra seua, «Herminio Almendros, un Maestro de la Segunda República»; de nou la malograda República en la persona d’aquell insigne inspector mort en l’exili. Però Ferran encara es va interessar pel Genovés, per antics companys, per la Font de sant Pasqual («Com em va agradar aquell línogravat que vas fer!») Ara que no el tindrem contemplaré la seu bella cal·ligrafia, i rellegiré els seus textos quan el pensament estiga lliure del ressó trist i persistent que no para de dir-me adéu Mestre, et trobaré a faltar!