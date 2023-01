Ocurrió el pasado 30 de diciembre. La Policía Local de Moixent recibió un aviso sobre un incendio a las 21.00 horas de la noche. El fuego se había originado en una caseta perteneciente a un refugio felino que hay en las inmediaciones del Castillo. Una patrulla se acercó hasta el lugar de los hechos y apagó las llamas antes de que se propagaran. Guillermo Jorques, alcalde de Moixent, ha atentido a Levante-EMV y mostrado su rechazo sobre lo ocurrido: "Parece una gamberrada, pero no hay que tomárselo en broma. Prendieron fuego a una casita de una colonia felina y lo que no podemos olvidar es que se encontraba a los pies de la montaña, en las inmediaciones del Castillo y la Torre Mora. No es un sitio de una vegetación muy frondosa, pero podría haberse extendido".

El primer edil también ha lamentado que el incidente tuvo lugar mientras se celebraba la San Silvestre: "Ese día se sabía que habíamos organizado el acto. Es como si hubieran actuado con alevosía. Como si encima de causar un episodio de este tipo lo hubieran hecho en un momento malo". Desde el Ayuntamiento de Moixent apuntan que tienen varias colonias felinas en el municipio, en las que aplican el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) "con el que se consigue un control sanitario general sobre estos animales porque, entre otros beneficios, se evita la transmisión de enfermedades contagiosas y se permite tener un control de la natalidad sin una reproducción incontrolada". "Desde hace un tiempo, el Ayuntamiento de Moixent trabaja, junto con la colaboración de personas voluntarias, en esta iniciativa que se lleva a cabo en numerosas poblaciones y ciudades con gran éxito. Pero entre todos y todas tenemos que tratarla con respeto y responsabilidad, y no permitir que pasan situaciones como la vivida este pasado viernes. Fue una situación de gran riesgo, no solo para los propios animales sino también por la población y su entorno, dado que sin la rápida actuación de los agentes de la Policía Local, quien sabe el que hubiera podido pasar", apostillan.