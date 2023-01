El Olímpic CD retoma la competición con nuevas incorporaciones

EL CD Olímpic retoma la competición este sábado (18 horas) en la Murta ante el Deportivo Ontinyent. Es el último encuentro de la primera vuelta y estará arbitrado por Daniel Ruiz Sánchez.

En el Olímpic la novedad es la incorporación de Escribano, defensa, y también la de Nico, aunque es poco probable que tenga la ficha ya tramitada, un jugador que ha militado en los equipos locales del Racing y del Ciutat de Xàtiva, de donde procede. El entrenador Xavi Candel ha insistido en que se sigue trabajando en un segundo delantero que acompañe a Matías Aquino.

En principio no hay jugadores descartados por motivos físicos. Por sanción, sin embargo, no se podrá contar con dos de los habituales: ni con Rueda ni con Migue Aracil. La ausencia de Pedro Henrique, tras haber dejado el club como se esperaba, volverá a dar protagonismo a otros jugadores como Corbalán o Fuster. “Ha sido un regalo poder contar con él “, ha destacado Candel.

El entrenador ha destacado que se ha vuelto “con muchas ganas”. Todos ellos han pasado distintas pruebas biométricas. Candel espera tras el parón “continuidad, sabemos que la segunda vuelta es más complicada, te conocen y es más difícil ganar partidos”.

El recién llegado Escribano, ante las bajas, entrará seguro en la convocatoria. El mismo jugador ha reconocido que está “al 80% por la inactividad de los próximos meses”. El nuevo jugador, de momento, solo tiene buenas palabras para su nuevo club, “desde el primer día ya se visto el grupo que hay y estoy contento”.

Como jugador se ha definido como un jugador que va bien por arriba, que “me gusta salir con la pelota jugada, fuerte, rápido y también bastante bien con el balón parado”. Es consciente de que al equipo se le está exigiendo resultados, “lo primero es sumar pero el objetivo es la promoción de ascenso y si se puede subir mejor”. Desde ahora deberá acostumbrarse al grupo, “es un club muy conocido. No he visto hasta ahora ningún partido pero viendo el nivel que hay en nuestro vestuario ya me hago una idea”.

El rival de este sábado es el Deportivo Ontinyent que llega después de haber empatado ante el Muro, y con un destacado potencial ofensivo. Va a intentar alcanzar los primeros ocho puestos del grupo.