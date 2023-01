EFEMÈRIDES I memorials DE LA XÀTIVA DE 2022

Diem adeu l’any 2022, analitzant l’agenda cultural dels memorials, commemoracions, i efemèrides que s’han desenvolupat a través de l’organització de cicles de conferències o presentació de llibres, on com sempre han destacat l’Associació d’Amics de la Costera i l’editorial Ulleye, que en col·laboració amb l’Ajuntament de Xàtiva, han intentat tirar endavant la celebració de mil.lenaris, bicentenaris, o han divulgat biografies de xativins il·lustres que romanen un poc en l’oblit, malgrat la seua universalitat. Fem un breu repàs de tota aquesta intensa activitat cultural mirant enrere amb l’objectiu de projectar un futur millor.

El 2022 va ser l’any en què la història de la Transició a Xàtiva va veure escrita la seua primera pàgina. I serà també l’any en què des d’un àmbit institucional s’ha decidit crear un espai de memòria pels afusellats al paretó de la Casa blanca. Hui un espai de vida, però que perillava de caure en l’oblit el fet que en una finca a cavall entre Xàtiva i Novetlè, 22 xativins foren afusellats entre la primavera i octubre de 1939. Per fi, s’intenten superar dos traumes, el de no voler parlar de la Transició i el de mantindre en l’oblit la tragèdia de Casa blanca i les fosses comunes de Paterna. De tots els afusellats, es recordà enguany a Salvador Mollà García, jove mestre republicà executat i soterrat a la fossa 22 de Paterna. Josefina García Torres, comprà aquells palms de terra amb ajuda d’altres familiars, per evitar així l’oblit, la desmemòria, i de no perdre l’esperança de poder traslladar les despulles del seu fill a una sepultura digna. Ara pareix que es vol corregir aquella errada de la Transició.

Un any de recuperació també de biografies de xativins que impulsaren la ciència i lluitaren per la salut i la vida. A les conferències organitzades per Amics de la Costera, es parla del doctor Simarro, pare de la psicologia moderna i de la tècnica Golgi, que permetria a Santiago Ramón y Cajal, futur premi Nobel, descobrir la neurona com a cèl·lula independent. Es recordà la figura del veterinari Juan Morcillo Olalla, un inspector de carns de l’Escorxador Municipal que va ser un gran escriptor i divulgador de la necessitat d’esquarterar la carn en les millors condicions higièniques possibles, per tal d’evitar malalties relacionades amb l’alimentació carnívora. Autor d’infinitat de tractats, precursor del col·legi de veterinaris, i de la salut pública alimentària, va rebre un gran homenatge a 1929, amb la creació d’una placa commemorativa, que va penjar de tots els escorxadors municipals, fins que el 2011, va desaparéixer de les noves instal.lacions després del seu inexplicable tancament. Tota una tradició desapareguda, i un altre servei perdut, el de tindre un Matadero d’àmbit comarcal.

Ana Artigues de Soler va ser la primera farmacèutica de la història de Xàtiva, i precursora del feminisme a l’adherir a Xàtiva a la Liga para el Progreso de la Mujer Española, i impulsar la idea de crear a la ciutat una Casa de la Dona, que al contrari del modern Escorxador, sí que s’ha fet realitat encara que siga cent anys després. Del metge Francesc Bosch Morata, es recordà el seu valencianisme polític, la seua lluita per la llengua, i la creació d’institucions encarregades de salvaguardar la cultura autòctona com: la Biblioteca Valenciana, que també com el cas de la Casa de la Dona, s’ha fet realitat molts anys després. Més contemporani, però en la mateixa línia, es va retre homenatge a la figura d’Emili Balaguer, referent de la història de la medicina, precursor del valencià com a llengua vehicular de la ciència mèdica, i de la bioètica en l’exercici de la professió.

Superat el temps de coronavirus, es recordà que açò no és una excepció en la història de la humanitat, sinó una més de les múltiples pandèmies que l’ataquen cíclicament, com la forta incidència del còlera que va assolar la ciutat entre 1834 i 1835, i que es va repetir en successives onades al llarg de la centúria. La COVID-19 com el bacilus Vírgula, arribà per a quedar-se

Fou any també de recordatoris. Dos-cents anys de la mort de Ramón Simarro i cent del naixement de Fuster. El primer va ser el pintor que anà a Itàlia a copiar quadres dels Borja xativins, pare del doctor Simarro, i que va morir prematurament de tuberculosi, ocasionant el suïcidi de la seua dona, deixant orfe al seu únic fill. De Fuster, es recordà la seua relació amb Xàtiva, els escrits que té allunyant-se dels tòpics literaris, forjant una imatge més digna del País València, i sobretot, l’amistat que va establir amb Raimon des que li sentira cantar al Vent.

El llibre de la Fira de Xàtiva, es dedicà en part a celebrar el centenari de la fundació de la revista Unión Cultural, una tradició que continua encara vigent i multiplicada atenent la gran quantitat de col·lectius que aposten per practicar aquesta des de tots els àmbits públics i privats. I va ser també l’any en què el CIPFB va celebrar el 75 aniversari del seu naixement. La idea d’una escola d’arts i oficis es rumiava des de finals dels anys 20, però no va veure la llum oficialment fins iniciada la dècada dels quaranta

Pel que fa a les efemèrides, s’ha commemorat el mil.leni de la publicació del Collar de la Coloma, el 1022, i actualment se celebra el bicentenari de la proclamació de la província de Xàtiva. El primer va servir per a reivindicar la riquesa islàmica del patrimoni de Xàtiva., de cara també a la promoció turística de: la pica islàmica, la tradició del paper, la conservació de les muralles del segle XI del castell de Xàtiva, la quantitat i excepcionalitat de les necròpolis islàmiques, i aprofitant l’aniversari, la capital de la Costera va esdevindre durant dos dies en seu de la Sociedad Española de Estudios Árabes. I l’actual bicentenari de la província es celebra de forma amarga davant de la notícia de la pèrdua del tribunal de violència de gènere, que recordà també altre projecte perdut en relació a la situació administrativa de Xàtiva, com la de ser punt de referència de les comarques centrals. El 2023 continuarem recordant com Xàtiva deixà de ser província, i a la que afegirem la celebració d’altres efemèrides i aniversaris, que de segur no seran tan abundants com les celebrades a 2022. O sí?