La mirada fotográfica de Julia Casesnoves llega a Budapest

Julia Casesnoves (Xàtiva, 1974) ha participado desde finales del pasado mes de diciembre en la muestra «Dis/harmony» organizada por la galería PH21 de Budapest con dos imágenes basadas en elementos de la naturaleza: nenúfares captados en monocromo.

La fotógrafa setabense —actualmente afincada en València— envió un total de cuatro fotografías —una serie de tres y una suelta— a los responsables de la galería tras ver las bases de la convocatoria de la muestra de carácter internacional. Dos de las imágenes fueron seleccionados.

La autora con raíces en la capital de la Costera explicó que «se trata de una galería que tiene sedes en varias ciudades de Europa. Vi una convocatoria y me inscribí. Me pareció un proyecto muy interesante». También explicó que en este tipo de iniciativas los responsables de la muestra funcionan como lo hace una galería de arte con los pintores: «De momento no me han llamado, no tengo noticias que se haya vendido alguna de mis fotos. Esto es así, nadie te garantiza que se vayan a vender. Ellos son como una especie de escaparate, un intermediario entre el artista y el cliente final. Es su forma de trabajar».

Casesnoves cuenta con página web propia, en la que se puede apreciar su obra. Hace unos años también participó en una feria de arte celebrada en Londres: «Me llegó la convocatoria y alquilé un espacio. Fue algo diferente, una experiencia que sumar».

Fotografía de autora

Consultada sobre la forma en la que define su trabajo, explicó que «lo definiría como fotografía de autora. Pondré un ejemplo. Puedo captar un espacio de la naturaleza, pero no hacerlo de la forma habitual. Lo diferente de mi propuesta visual reside en lo que hago y en cómo lo hago».

«Me gusta apostar por temas sencillos. Yo no hago grandes viajes. Intento adentrarme en el día a día, en lo cotidiano y lo extraordinario. Busco puntos de vista que logren conmover, que aporten una nueva visión», prosiguió la fotógrafa setabense.

Entre sus últimas exposiciones también se encuentra una colaboración con el espacio del Cau del Roure, de València.

A su vez, comentó que «actualmente estoy centrada en la fotografía, pero no descarto otros proyectos vitales. Me defino como una persona polifacética en ese sentido. Me adapto fácilmente».

La Cova Negra, el Castell

Aunque está afincada en València, cada cierto tiempo vuelve a Xàtiva a visitar a su familia: «Casi siempre voy a Bixquert, no suelo pisar mucho Xàtiva la verdad». A su vez, destacó algunos lugares del municipio que siempre le han gustado como escenarios fotográficos: «Valoro mucho toda la naturaleza que rodea a la Cova Negra o la zona de Alboi, por ejemplo. El casco antiguo también es una de mis predilecciones, así como el Castell. La zona de las afueras, con las fábricas, también esconde grandes lugares, pero sobretodo destacaría el casco viejo. Pasear por ahí es como si cambiaras de ciudad, es muy diferente, son lugares que inspiran mucho».

Por otra parte, esta graduada en Trabajo Social también destacó las posibilidades que las redes sociales aportan a los artistas visuales:«Yo he vendido fotografías a través de Instagram. Eso sí, no es algo fácil. Lo que tengo claro es que tienes que ser muy astuto y estar bien asesorado. Es un tema complejo. Entre mis próximos proyectos se encuentra la de abrir una tienda, no tardaré en llevarlo a cabo».