Nuevo año electoral para el casco antiguo

Transcurren los primeros días de un nuevo año que llega con cita electoral municipal a la vista, programada para finales del mes de mayo de 2023. El desvencijado, y cada vez más en precario estado, casco antiguo de Xàtiva volverá, después del ciclo de cuatro largos años, prácticamente en el olvido, de hecho y de derecho, a ser incluido, en forma de propuestas de actuación que acabarán de manera definitiva, nunca antes vista y llevada a cabo —entiéndase la ironía— con su estado de postración y ostracismo, en los programas electorales municipales de los partidos políticos de la ciudad que se presenten a las elecciones.

En el sufrido papel, o pantalla de dispositivo móvil, se podrá volver a leer, entre los principales ejes de actuación de las formaciones políticas, que si Ud., sufrido ciudadano o ciudadana, les da su voto, priorizarán la recuperación, conservación y promoción de los valores del conjunto histórico-artístico en sus vertientes arquitectónica, económica, cultural, social y turística aunque, todo hay que decirlo, le será difícil encontrar, como punto básico de inicio para este objetivo, la propuesta de implicar a toda la ciudad en un gran consenso junto a los agentes interesados de este espacio, por ejemplo con una Mesa del Centro Histórico de Xàtiva, para sentar las bases de una recuperación, rehabilitación y dinamización efectiva del corazón histórico-setabense.

Será difícil que la ciudadanía encuentre en esos programas electorales la puesta en marcha, con garantías, de procesos para revertir la disminución de población residente o los problemas marginalidad, seguridad y convivencia con las actividades de ocio nocturno. Seguramente no se podrá leer algo serio sobre el inicio de un proceso global y coordinado de rehabilitación y revitalización para diseñar, con expertos y financiación, un eficaz programa de ayudas a viviendas y espacios públicos, definiendo para su aplicación en los próximos años, programas de inserción social y económica, diseño de actuaciones de peatonalización de plazas y calles, habilitación de aparcamientos respetuosos y accesibles o proyectos de mejora de las canalizaciones y servicios básicos de agua, electricidad, saneamiento o zonas ajardinadas y de juego infantil, entre otros.

Mientras, en la ciudad, se suceden gobiernos municipales presumiendo de una indiscriminada disciplina urbanística pero sin ejecución subsidiaria. Basta un simple paseo por las calles y plazas del casco antiguo para comprobar que no es la solución para su creciente e imparable degradación. Sigue retrasado y todavía sin publicar el Plan Especial para la protección del conjunto histórico-artístico y paralizada la estrategia DUSI de desarrollo urbano sostenible aplicada al centro histórico. Las continuas fugas, filtraciones y reventones que se siguen produciendo en una red de agua en el casco antiguo, obsoleta y con conducciones de plomo y fibrocemento contrarias a la normativa, precisan de una actuación integral y planificada. No existe un modelo de tráfico respetuoso con el peatón, residente y visitante. Es nula la coordinación y ampliación de una oferta turística sostenible y que beneficie a la casi extinta trama comercial histórica. Y es desesperante la falta de servicios de atención a los habitantes de un casco antiguo, abandonados a su suerte, que mejoren sus condiciones de vida diarias, su conexión digital, su seguridad y salud, su descanso y tranquilidad, su movilidad y accesibilidad, su limpieza e higiene, el cuidado y ornato de los edificios evitando su ruina paulatina e imparable. No es admisible que no puedan acceder a derechos fundamentales que como ciudadanía que paga sus impuestos, al igual que lo hace la de la zona moderna, sin duda merecen. Y todo ello es necesario y urgente, desde una atención municipal continuada, con acciones consensuadas y a corto plazo, que están al alcance de la administración local, exigiendo el soporte institucional estatal, autonómico y provincial correspondiente, y que una ciudad como Xàtiva tiene que tener en su catálogo de actuaciones prioritarias y figurar en los programas de los partidos políticos que se presentan a gobernarla, con una voluntad y compromiso real de cumplirlos, sin prometer para luego quedar en el olvido, como suele suceder.