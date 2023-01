Los equipos de la Vall d’Albaida vuelven al trabajo después de las vacaciones navideñas y lo hacen con tres partidos que servirán para evaluar el estado físico de los jugadores tras el parón. El Ontinyent 1931, líder de la clasificación, quiere seguir en lo más alto de la tabla. Se enfrentará en el Clariano mañana domingo a partir de las cinco de la tarde ante un CD Jávea que se encuentra en el furgón de cola de la tabla.

L’Olleria, por su parte, visita hoy el campo del C. E. Alberic. El encuentro programado a partir de las 16.30 se presenta como un reto para los segundos de la tabla. Los de la Ribera siempre se muestran como un rival combativo.

Por su parte, el Benigànim estrena el año visitando al Tavernes de la Valldigna, esta tarde a las 17:00 horas el balón volverá a rodar para estos equipos tras disfrutar de las vacaciones navideñas. Un duelo con dinámicas dispares que cerrará la primera vuelta de la competición en el grupo tres de la Lliga À Punt Preferent.

La situación del SIA Benigànim es diferente. A pesar de la irregular dinámica de resultados que atraviesa el equipo «ganxut», son fieles a su estilo de juego, que les ha permitido, competir a gran nivel en las 16 jornadas disputadas, a pesar de que tan solo han podido sumar 3 victorias. Es un club cuya filosofía de juego es innegociable. Jugadores sub-23, de gran talento futbolístico y cuya mejor arma colectiva es el juego asociativo. La mayoría de los mejores partidos los han disputado lejos del municipal de Benigànim, como visitantes han conseguido el mayor número de victorias. Para el desplazamiento de esta tarde, José Luis Vidal no podrá contar con Pablo Asensio que cumple sanción.

El Tavernes de la Valldigna, rival de esta tarde de los rojiblancos, es el equipo que cierra las posiciones de “la otra liga” y es que la clasificación habla por sí sola y es más que evidente que hasta la fecha, Ontinyent 1931, Ollería, Olímpic, Castellonense y Tavernes, por ese orden, están por encima del resto.

Parece ser que si no cambian mucho las cosas serán estos cinco equipos los que luchen por las posiciones de playoff. Los pupilos de Edu Revert llegan en una dinámica inmejorable con cuatro victorias consecutivas, la última goleando (0-3) al Jávea. Para el duelo de hoy el técnico del Tavernes no podrá contar Pedro Moral por sanción. A pesar de las dinámicas dispares, todo vuelve a empezar tras el parón festivo. El Tavernes quiere seguir enganchado a la parte alta. Por su parte, el conjunto de la Vall de Albaida quiere cambiar su dinámica.