El alcalde de la Font de la Figuera ha quedado liberado de todos los cargos penales que se le imputaban a menos de cuatro meses para las elecciones municipales. La Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a Vicent Muñoz (Compromís) del delito continuado de prevaricación administrativa del que se le acusaba a raíz de una querella presentada hace casi siete años por el PP que lo sentó en el banquillo a mediados de diciembre.

En 2016, el grupo popular de la Font llevó a los tribunales la contratación de una periodista encargada del gabinete de comunicación municipal del ayuntamiento al considerar que no se habían seguido los procedimiento legales. Después de examinar los hechos enjuiciados, sin embargo, la sección Primera de la Audiencia presidida por el magistrado Luis Carlos Presencia concluye que el alcalde no incurrió en ninguna infracción penal porque cuando llegó al consistorio, primero como concejal, la profesional de la información ya prestaba sus servicios en dicho organismo y Muñoz "no intervino en su contratación".

En cualquier caso, la sala del tribunal recalca que el alcalde "no tiene obligación alguna de conocer la legalidad vigente en materia de contratación", para lo cual dispone de diferentes instrumentos de asesoramiento entre los que destaca el apoyo prestado por el secretario municipal en materia jurídica. En ese sentido, el trabajo remunerado de la periodista no recibió reparo alguno ni del citado responsable de supervisar la legalidad (que avaló el contrato menor formulado objeto del litigio) ni de ningún miembro del consistorio, por lo que se entiende que los servicios que esta prestó "fueron plenamente satisfactorios y se consideraban necesarios".

La Audiencia subraya que el alcalde "no puede conocer minuciosamente todos los detalles de los documentos que le son sometidos la firma", por lo que generalmente "debe fiarse de los informes técnicos que los avalan". Lo mismo ocurre con los comportamientos omisivos. Por ello, para condenarle por prevaricación sería necesaria la concurrencia de indicios que pusieran de relieve algún tipo de interés espurio que acreditara que este actúa con plena conciencia de estar al margen del ordenamiento jurídico y de que sus actuaciones ocasionan "un resultado materialmente injusto", que antepusiera su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración, una circunstancia que "en modo alguno" ha quedado acreditada durante el procedimiento judicial.

La resolución, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, también absuelve a la profesional que en el momento de la denuncia ejercía como responsable de comunicación del Ayuntamiento de la Font de la Figuera del delito de cooperación necesaria del que se le acusaba.

Tres querellas archivadas del PP

Con esta ya son tres las querellas penales presentadas por el PP de la localidad contra Vicent Muñoz que han sido archivadas o desestimadas en los tribunales. A pesar de que la Fiscalía no apreció ningún indicio de delito en la contratación de la periodista, el grupo popular encabezado por Mª José Penadés y Elío Cabanes siguió adelante con el juicio y pidió como acusación particular 12 años de inhabilitación como cargo público y 4 años de inhabilitación como funcionario para el alcalde (maestro de profesión), así como 4 años de inhabilitación para la función pública para la encargada de la información municipal.

Muñoz ha destacado que la sentencia de la Audiencia pone fin a una "pesadilla que ha durado más de 7 años". "La pena de banquillo no nos la quitará nadie, pero la dignidad la tenemos intacta, más reforzada que nunca, y las fuerzas y las ganas para resolver todo aquello que se nos plantee también", ha subrayado. El alcalde ha invitado a Penadés y Cabanes a "dimitir" por "dignidad". A su juicio, ambos deberían "pedir disculpas a nuestras familias y al pueblo, y dejarnos trabajar sin tensiones innecesarias ni absurdas".

Para el primer edil de la Font, la estrategia del PP consistía en "matar a la mensajera y el mensaje y trasladarle al pueblo que quien se presentara contra ellos sufriría el mismo vía crucis de persecución judicial y de terrorismo psicológico personal". "Estamos y hemos estado siempre para dignificar el trabajo y la dignidad de la Font de la Figuera, pese a las situaciones complicadas que especialmente esta legislatura hemos sufrido. Estoy y estaré siempre a disposición de todas las personas a quienes pueda ayudar. Apartamos el humo interesado de algunos, y seguimos trabajando", ha apostillado Muñoz.

En 2016, el PP ya se querelló contra el alcalde por la licencia de obras concedida por el consistorio a un familiar y en 2017 hizo lo propio por la compra del solar del centro de día. Ambos procesos terminaron con la exculpación de todos los acusados.