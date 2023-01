El Olímpic ha iniciado con mal pie el año 2023 tras su primera derrota esta temporada en la Murta (0-1) ante el Deportivo Ontinyent. No se pueda hablar en esta ocasión de un resultado injusto, puesto que el mismo entrenador local, Xavi Candel, ha reconocido que “hubiéramos estado jugando tres horas y no hubiéramos ganado”.

Se trata de la segunda vez que el Olímpic no marca en un partido (la primera fue ante el Ontinyent 1931). Sin Rueda ni Pedro Henrique, el equipo perdió buena parte de su juego, eficacia y orden. El técnico no ha puesto peros, puesto que ha reconocido que fue “un partido flojo". "No estuvimos acertados en ninguna faceta del juego, y nos han ganado, además, sin hacer nada, a base de errores nuestros. No hemos sabido en ningún momento hacerle frente”. Pese a todo, el equipo tuvo ocasiones para marcar, “pero no ha sido nuestro día”

Se notó en exceso la ausencia por lesión de Rueda. "Es nuestro líder, es medio equipo, y si no está nuestro equipo es éste". Marc Ferrer se lesionó el miércoles y no llegó al partido, Joan llegó también mermado. Candel hizo debutar a dos jugadores recién llegados: Escribano y Nico, El único cambio posible era Llorenç. Un juvenil, Izan, volvió a ser titular. Dos habituales juveniles en la plantilla, Arian y Álvaro, tuvieron que ir con el juvenil. Se sigue esperando el fichaje de un segundo delantero. Candel lo tiene claro: “hoy se ha visto que al equipo le faltan en momentos recursos, estoy muy contento con los jugadores que tengo, pero es lo que tenemos. Estamos normalizando que Izan, juvenil, sea titular, que lo haya sido en seis partidos”.

A Escribano se le notó falto de ritmo y respecto a Nico es consciente “de que llega con muchas ganas, y seguro que aportará, pero ha dado el salto de la 2ª Regional a la Preferente”.

Candel ha pedido “normalidad” en los entrenamientos, algo que no ha podido tener para preparar el partido de este sábado. El equipo lo acusa, como ya pasó ante el Cullera y la Font d'en Carrós. El Ayuntamiento de Xàtiva no facilitó entrenar el viernes y el jueves se les obligó a entrenar por la mañana, por lo que hubo jugadores que no pudieron acudir.

El equipo no celebró la Cena de Navidad, organizada por su cuenta, para después de este partido, motivo que adelantó el partido al sábado. Tras el mal encuentro se canceló. El próximo partido, primero de la segunda vuelta, se jugará de nuevo en la Murta, domingo, ante el Promeses Sueca. Los de Xàtiva siguen terceros en la clasificación. No se ha aprovechado la derrota del segundo clasificado, l’Olleria, que sigue a cuatro puntos. El Castellonense, cuarto, ganó y se pone a tres puntos y el Tavernes, a cuatro.