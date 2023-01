El concejal Ángel Rioja Perales encabezará la lista del Partido Popular de Montesa en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El regidor, que encadena dos legislaturas en la oposición dentro del ayuntamiento de la localidad de la Costera, ha sido escogido por el colectivo local como candidato de cara la próxima cita con las urnas.

Muy conocido a nivel municipal y comarcal por su implicación en proyectos que combinan juventud, gestión del talento y deporte, Ángel Rioja entrena desde hace 15 años al club de fútbol sala local, por el que han pasado varias generaciones de vecinos. “Los he visto crecer y sé de sus gustos y aficiones, pero también sus necesidades”, señala el concejal, que trabaja como repartidor.

Desde el PP de Montesa subrayan el "talante dialogante" y la "capacidad para el liderazgo" de Rioja, que ha dado el paso para ser el cartel electoral después de haber ganado experiencia en el consistorio como edil durante ocho años. En 2021 recibió una distinción de la Federación valenciana de Fútbol por su trayectoria al frente de distintos clubes de fútbol base y de fútbol sala de la Costera y la Canal como La Senia, CD La Canal e Inter Montesa durante más de 20 años,

“Soy consciente de que gestionar un ayuntamiento no es tarea fácil, pero tras años de experiencia sigo notando el impulso interior que me lleva a preocuparme por mi población y me empuja a actuar. Por eso sé que nos enfrentaremos de manera firme a las dificultades que necesariamente nos vamos a encontrar”, mantiene Rioja.

Los populares de Montesa inician así una renovación de su proyecto con la mirada puesta en "hacer avanzar al pueblo". Entre sus prioridades, la formación pone el foco en la necesidad de dotar a la localidad de las infraestructuras necesarias para favorecer su desarrollo y, con ello, restablecer el atractivo de la población para frenar el declive demográfico que pasa factura a Montesa desde hace algún tiempo.