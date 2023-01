Un servidor, Joan Manuel Serrat

Servidor tuvo la suerte (y la paciencia de horas) de conseguir una entrada vía on-line para la actuación de Joan Manuel Serrat el 30 de junio del pasado año, en la Plaza de Toros de València en lo que era su gira de despedida de los escenarios, una gira que recorrió toda España y gran parte de Sudamérica, y donde el noi del Poble Sec hizo un repaso a su extenso repertorio. Serrat presentó todas sus canciones dirigiéndose al público en catalán, ante una plaza de toros de València entregada y llena de complicidad. Nada hubo extraño, nada rompió la magia de la noche, y se podría calificar de excepcional ese concierto como lo fueron todos los repartidos por la geografía española.

TVE (la televisión de todos pagada y mantenida por todos) decidió estas pasadas navidades recuperar y ofrecer un concierto que había llevado a cabo Serrat en el Parque de Atracciones de Madrid el 5 de septiembre de 1975. Un par de semanas después de la actuación, la emisión fue prohibida debido a las manifestaciones del catalán, manifestaciones que le costaron el exilio en México.

Serrat se declaró en contra de la pena de muerte impuesta por parte de la dictadura franquista a cinco activistas. El concierto había permanecido congelado en los archivos de RTVE hasta el 1 de enero de 2023, se supone que como homenaje con motivo de la retirada del cantante de los escenarios.

Y como postre y signo de buena voluntad, ofrecer también el concierto ofrecido en el Wizink Center de Madrid dentro de gira de despedida «El vicio de cantar», un concierto que en teoría debería ser como todos los que hizo Serrat, (incluido el de València) pero en esta ocasión el programador sacó sus tijeras y decidió que las canciones interpretadas en catalán desaparecían del concierto. Desconocemos el nombre del programador, pero no cuadran los números.

Suponiendo (que es mucho suponer) que la apenas hora y poco no abarcaba todo el repertorio, el tipo de las tijeras dijo copiando a Sabina que «esta es la mía» y dejó fuera de toda duda las canciones en catalán. Únicamente dejó como detalle «Pare» y «Cançò de Bressol» que es medio y medio, para que nadie se enfadase, pero no sabemos lo que pensaría la audiencia de perderse canciones como «Paraules d’amor» o «Ara que tinc 20 anys» por poner solo dos ejemplos, porque si nos ponemos en ejemplos no páramos ni para el café de las ocho. Dejar a Serrat en las televisiones de todo el país con solo una canción en catalán, no deja de ser indecente y provocador, aparte de injusto, y la prueba evidente, una vez más, que las cosas cambian aparentemente, pero en el fondo los poderes siguen en manos de los de siempre y la recuperación del concierto de 1975 no era más que una gracieta sin importancia. ¿Serrat sabía alguna cosa de su repertorio? ¿Quién le eligió las canciones? ¿Serrat renunció a cantar en catalán después de otros conciertos en la capital de España, donde no hubo ningún problema para hacerlo? ¿Se puede saber que hacía el concierto censurado y escondido 48 años junto a las ratas y bichos raros que habitan los archivos de la TVE? ¿Nadie se había dado cuenta de ese pequeño detalle? ¿No sabían los responsables que tenían una joya encerrada entre el polvo y la paja? Hay demasiadas preguntas que quedan en el aire, pero si fue Serrat quien decidió cantar solo en castellano llena un lunar de tinta negra, y si le aconsejaron hacerlo así otras personas, habría que preguntarse qué motivos y razones habían para esta decisión tan drástica. Al menos la Plaza de Toros de València respiró libertad, normalidad y sentimientos. Algo es algo.