Los socios del Ontinyent 1931 abordarán en la asamblea general de mañana la posibilidad de recuperar el antiguo nombre de Ontinyent CF, que se perdió hace dos años por la disolución del club por problemas económicos. Así, uno de los puntos del encuentro será la aprobación por parte de los presentes de la posibilidad de recuperar la antigua denominación, así como los criterios a seguir en el proceso de votación si la propuesta llega a buen puerto.

Rafa Gisbert, actual directivo del Ontinyent 1931, atendió ayer a Levante-EMV y confirmó que se está estudiando la coordinación de una posible consulta: «Nosotros somos un club humilde y el motor son los socios. Ellos son los que decidirán primero si se hace una votación. Luego, si la propuesta sale adelante se hará con garantías». Así, se plantea la necesidad de que el cambio de nombre sea una realidad si cuenta con un respaldo de dos tercios de los participantes en un futuro proceso —mayoría cualificada— y se apunta la necesidad de que vote al menos el 40 % de la masa social censada de 1.114 socios.

«La afición es el centro de todo. Nos gustaría ser el equipo representativo de la ciudad y esto no se consigue fácilmente», prosiguió Gisbert. También recordó que el Ontinyent 1931 fue fundado por seis jugadores con nexos con el anterior club, que no pudieron mantener el anterior nombre por problemas burocráticos: «El club no estaba disuelto de forma oficial, era imposible. Ahora, la situación es otra». Por último, el director expuso que la posibilidad de volver a la antigua denominación siempre ha flotado en el ambiente: «Quizás, los más jóvenes son más renuentes. Si se hace será por consenso».