Tres fichajes para el olímpic

Me ha alegrado la noticia del fichaje de Steve Ekedi, y por varios motivos. Cierto es que cuando conocimos que dejaba el Atzeneta comentamos, más en broma que en serio, que sería el delantero idóneo para el equipo. Cierto es también que tras perder ante el Deportivo Ontinyent y ver los rostros de los presentes ya pensé en que la historia de otras temporadas se iba a repetir.

Pero se ha fichado a Ekedi. Y eso significa que se apuesta por la luchar por la promoción (suponiendo claro que se cumpla con los pagos). Ya es un cambio importante. Me gusta. Como también me gusta el jugador fichado porque, en este caso hay unanimidad en los aficionados: es un buen jugador y es un goleador.

Por eso cambio mi habitual escepticismo, mi punto crítico, por cierta ilusión, por cierto optimismo y cierta esperanza de que, por fin, las cosas sean distintas. Dejaré de preguntarle a Xavi Candel sobre cuándo llegará el segundo delantero.

Por cierto: me han hablado muy bien de Nico y de verdad no creo que el Escribano que vimos el sábado sea el válido, seguro que aportará mucho más. De momento (no lo me creo ni yo), tres fichajes en dos semanas. ¡Vamos bien!

Como siempre va a depender de que la pelotita entre o no.