Reclamar contras las grandes multinacionales, que tienen a su disposición muchos más recursos que el ciudadano medio, no es un camino fácil. Ni rápido. A veces, este tipo de procedimientos parecen una lucha de David contra Goliat. Pero, tal y cómo ocurre en el Antiguo Testamento, a veces el más pequeño de los contendientes logra la victoria.

David Oltra, residente en Xàtiva afectado por el aumento de precios que desarrolló durante años el bautizado como «cartel de coches», está viviendo una historia similar. La lucha de este setabense contra la adulteración del mercado ejecutada por 34 grandes marcas que pactaron un alza de precios entre los años 2006 y 2013 ya ha dejado una primera victoria en el casillero.

El juzgado de lo mercantil número 1 de València ha estimado parcialmente la reclamación que presentó y ha dictado una primera sentencia por la que la marca que fabricó el coche que compró en 2009 le debe devolver un total de 2.428 euros más intereses por la mala praxis ejercida.

Sin embargo, la firma privada tiene la potestad de recurrir esta primera decisión y el propio Oltra ya fue avisado en sede judicial: «El abogado de la parte contraria nos dijo que iban a ir hasta el final».

El afectado reclamó inicialmente un total de 3.828 euros en concepto de «restitución del sobrecoste derivado de la conducta anticompetitiva» ejercida por la multinacional, cifra a la que se debían añadir los intereses y las costas procesales.

Admitida la demanda, una primera vista oral sirvió para fijar las posturas de ambas pares. En el juicio posterior, se fijó la reclamación a la que la marca de automóviles debe hacer frente.

Consultado por Levante-EMV, Oltra explicó ayer que decidió ejercer acciones legales por las noticias que le llegaron gracias a los medios de comunicación: «Vi que podía reclamar, que mi caso se encuadraba en los años en los que se ejecutaron estas prácticas ilegales. Me puse en contacto con un abogado que conozco y me comentó que estaba estudiando más casos. Le pasé toda la documentación y decidimos tirar hacia adelante. El proceso no ha tardado ni seis meses, ha sido rápido. Eso sí, de momento no he visto un euro. Soy consciente de que esto no ha acabado».

Porcentajes

Los porcentajes en los que las 34 marcas del «cartel de coches» inflaron los precios aún no están claros del todo. En algunos casos se habla del 12%, pero en otros se rebaja la cifra a una horquilla que oscila entre el 9 y el 10 %. «Pedimos más de 3.000 euros y nos han estimado parcialmente la reclamación. Está claro que ha habido un aumento de precios», concluye el damnificado.

Eduardo Llopis es el letrado que lo ha asistido durante el proceso. Ayer atendió a este diario y remarcó que «no es una sentencia firme y en el juicio el abogado de la otra parte ya citó la posibilidad de recurrir. Todo apunta que así será. Cuentan con un plazo de veinte días hábiles que termina el próximo 3 de febrero sino me fallan las cuentas».

Llopis explicó que tiene sobre la mesa tres procesos más relacionados con estas prácticas. Dos de ellos han sido iniciados por residentes de Xàtiva. El tercero afecta a un vecino del Genovés: «Estamos a la espera, ya tengo dos señalamientos para febrero y marzo y me falta la cuarta fecha». A su vez, explicó que el plazo de prescripción es un aspecto clave en toda esta problemática: «Hay jurisprudencia actual que apunta que este tipo de acciones prescribirán a los cinco años, con lo que se amplia mucho el horizonte. Es un dato muy revelador. Esta claro que si se producen más sentencias a favor muchos afectados van a reclamar».

«Lo cierto es que he recibido más consultas. Antes creíamos que el plazo de prescripción era de un año y el marco era diferente. Es un tema a concretar. Estamos a la expectativa», continuó el asesor legal.

Por último, cifró en una cifra estimada de 3.500 euros el montante que recibirá su cliente si el caso es confirmado: «Aportamos toda la documentación y nos rebajaron el porcentaje inicial. Ahora solo cabe esperar a ver si se confirma la sentencia en segunda instancia en el caso de que la empresa presente un recurso contra la sentencia emitida».