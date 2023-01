Marieta Evans adoptó el apellido de su marido tras casarse en el Reino Unido. Esta periodista nacida en Xàtiva llegó a formar parte de la redacción de deportes de la extinta Canal 9 antes de especializarse en el mundo del motor. Tras presentar pruebas en diferentes categorías —Moto GP, Le Mans, Mundial de Trial— este año le llamaron para ser la primera voz en off femenina del Dakar.

«Un compañero con el que trabajé en Eurosport me recomendó. Me hicieron dos entrevistas. No sabía si me habían cogido y en el puente de diciembre me lo confirmaron. Dije que sí enseguida, con algo de miedo si he de ser sincera. El Dakar es una aventura muy dura, pero es algo único. No podía decir que no».

Desde el pasado 1 de enero, esta redactora freelance se encarga de todas las piezas audiovisuales de la categoría T3 —prototipos— que se envían a las televisiones de todo el planeta, además de grabar entrevistas o reportajes. Locuta la piezas en idioma inglés y su voz puede ser escuchada por telespectadores de la NBC o de la cadena Al Jazeera, por ejemplo.

Evans forma parte de un equipo de cinco periodistas que se encargan de la producción televisiva: «Soy la primera mujer que lo hace, mucha gente me ha felicitado, me ha dicho que hacía falta una voz femenina. Somos cinco profesionales de edades entre los 30 y 40 años y nos llevamos muy bien, nos ayudamos en todo. Si llegan piezas en castellano, italiano o catalán traduzco para mis compañeros sin dudarlo, por ejemplo». Consultada sobre su día a día en el Dakar, la reportera setabense narra jornadas extenuantes: «Si es un día de competición donde la salida y la llegada son en sitios diferentes es más duro. Te levantas tras de haber dormido en una tienda, vas corriendo, pasas por un aeropuerto, lo montas y lo desmontas todo. Y luego te queda un día de trabajo».

Para ilustrar la dureza del camino, Evans lo compara con la gente que narras jornadas en la naturaleza tipo boy scout:«Cuando me pregunta digo que es como irse de aventura a lo Indiana Jones, pero luego hay que trabajar. Aquí no estás de viaje».

La periodista redacta, locuta y elige planos en una de las cabinas móviles del equipo de organización:«Las instalaciones son las mismas para casi todos, así como el servicio de comida —sano y variado—. Hay mucho compañerismo, todos vamos a una».

Y no esconde la dureza de la prueba:«He estado tres horas en un autobús y luego dos en un avión, he pasado tanto frío que se congeló con granizo el techo de la tienda... pero es todo tan hermoso que no tienes derecho a la queja. Es una experiencia única, es duro, pero es un privilegio. Puedo decir que he trabajado en mitad del desierto ininterrumpido mas grande del mundo. Si te llega una oportunidad así, hay que vivirla».

Pilotos españoles

Consultada sobre los problemas que han tenido en la edición de este año pilotos españoles como Carlos Sainz o Laia Sanz, Evans apunta que «todo ha sido muy duro, pero siguen ahí, luchando. Intentando ganar etapas. En la T3 está Cristina Gutiérrez, que comenzó muy bien. Espero narrar victorias suyas».

El mecánico de Ontinyent Miguel Ángel Guerrero también participa este año como parte del equipo de Laia Sanz: