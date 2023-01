Este lunes, 16 de enero se ha dado a conocer el veredicto de la V edición del Premio Algar de Literatura Infantil. Marina Aguirre ha ganado en la categoría de Álbum ilustrado con "Cuando nuestra casa se partió", mientras que el setabense Ximo Cerdà ha conseguido el galardón a la mejora novela infantil con "Tizas de colores".

Ximo Cerdà (Xàtiva, 1975) es ingeniero de Telecomunicaciones, doctor en Electrónica y licenciado en Ciencias Físicas. Trabaja como profesor titular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de València y ha publicado numerosas obras de teatro, novelas y narrativa infantil y juvenil.

Con "Tizas de colores", el escritor pone el foco en un tema muy de actualidad: la guerra. A causa de un bombardeo en la ciudad, una niña y su familia se ven obligados a encerrarse en el refugio antiaéreo del edificio en que viven junto con el resto de vecinos. Poco a poco, van surgiendo las primeras angustias. El miedo, el hambre, la inquietud o la desesperación llenan las escenas que vive nuestra protagonista, que usará su caja de tizas de colores para dibujar en la pared escenas que le harán menos duro el encierro.

«Confieso que es una novela que he escrito compulsivamente. Nace de la rabia que sentí al ver en un telediario lo que estaba sucediendo en Ucrania. Cuando me han comunicado que había ganado no me lo podía creer», ha manifestado Cerdà.

La convocatoria de los Premios Algar de Literatura Infantil se cerró en noviembre con 320 originales presentados para competir en las dos categorías. 257 obras se presentaron a la modalidad de álbum ilustrado, y 63 a la de novela. Este año la convocatoria del premio ha sido más internacional que nunca con originales presentados desde Nicaragua, Uruguay, Cuba, Argentina, Costa Rica y Chile. También han participado españoles residentes en Italia, Reino Unido y Alemania.