El aplazamiento de las fiestas patronales de Canals como consecuencia del intenso temporal de viento que ha azotado a la Comunitat Valenciana ha desatado una oleada de comentarios de indignación entre los vecinos de la localidad que muchos han focalizado en el ayuntamiento.

La formación Canals en Moviment ha condenado este miércoles las "faltas de respeto, insultos y amenazas" que han tenido que sufrir estos días los integrantes del equipo de gobierno, a quienes el colectivo ha mostrado todo su apoyo.

La "cremà" de la Foguera se tuvo que suspender este lunes a instancias del Consorcio Provincial de Bomberos y de la Conselleria de Agricultura en cumplimiento de la normativa autonómica que prohíbe cualquier tipo de quema en una situación de riesgo de nivel 3 como la que se había declarado. Ante esta tesitura, los festeros decidieron aplazar el resto de los actos de los días grandes de las fiestas a este fin de semana de forma consensuada con las fuerzas de seguridad, la administración autonómica, los representantes de la iglesia, el gobierno municipal y los grupos de la oposición.

Pese a ello, Canals en Moviment denuncia que la "crítica, el insulto, las faltas de respeto, la agresión verbal y las amenazas se han centrado en exclusiva en las personas que forman el equipo de gobierno". La formación, que integra el ejecutivo, ha invitado a la oposición municipal a condenar también estos ataques y actitudes violentas y a dar apoyo a la decisión de la que "ellos mismos han formado parte".

Desde Canals en Moviment consideran que el aplazamiento era una medida "que había que tomar" y así se resolvió "de manera unánime entre todos los agentes implicados", "por responsabilidad y por la seguridad del pueblo", añaden.

"Fue una decisión difícil, pero no teníamos alternativa: quemar la Foguera no era una opción", recalcan desde el colectivo político. "En las redes las minorías que escampan odio hacen mucho ruido, pero no dejan de ser eso, minorías. Estamos seguros de que la mayoría del pueblo comprende que la seguridad tiene que ir por delante", zanja el comunicado de Canals en Moviment.