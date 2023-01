El pasado sábado 14 de enero se coordinó una batida para la caza de jabalíes en la partida de Bixquert, en la zona de Llomes de Gosalbo, de ocho de la mañana a tres del mediodía. La cita se une a otro encuentro similar organizado recientemente en el término de Novetlé.

Miembros de la sociedad de cazadores "el Orión" de Xàtiva participaron en ambos encuentros. Fuentes de la agrupación explicaron ayer que en Xàtiva se han llevado a cabo varias batidas en lo que va de año: «Aún está previsto realizar más. Se organizan en zonas con problemas de sobrepoblación dentro del acotado V-10136 que gestiona nuestro club. Como dicta la normativa, las batidas se comunican con antelación, están autorizadas por la Conselleria y se señalizan correctamente». En 2019 un grupo de activistas por los derechos de los animales paralizó un encuentro de este tipo en Xàtiva y el tema acabó en los tribunales. Aunque ocurrió hace cuatro años, el incidente aún flota en el ambiente: «En el monte hay sitio para todos, pero las zonas de señalización de las batidas se deben respetar. Primero por seguridad, pero también por todo el gasto que conlleva su organización y, sobre todo, para conseguir el objetivo de reducir las poblaciones de jabalí, que es lo que más le importa a los vecinos perjudicados por estos animales», comentaron desde la entidad.

Consultados por el número de ejemplares abatidos, desde la sociedad el Orión rechazaron dar un dato concreto. Eso sí, reconocieron estar "satisfechos" con los resultados: «Cada año se abaten alrededor de 30.000 jabalíes en la Comunidad Valenciana. En nuestro acotado estamos satisfechos con los resultados, aunque no es suficiente para paliar la sobrepoblación de este animal».

Un animal salvaje

Y es que los cazadores tienen claro que la repetición de episodios protagonizados por estos animales en cascos urbanos no es una coincidencia: «Hay una población totalmente descontrolada de jabalíes. Hay ejemplares donde antes no habían. La población de jabalíes ha crecido muchísimo en los últimos años, no sólo en nuestra comarca. Antes, igual un jabalí podía tener una cría al año y ahora estamos hablando de que pueden reproducirse más de una vez cada temporada. Esto es un peligro, porque el jabalí es un animal salvaje y cuando se siente intimidado o atacado se defiende y como es un animal fuerte no duda en arrollar todo lo que se ponga por delante».

Por último, los cazadores lamentan la falta de apoyos por parte de las administraciones públicas: «Las administraciones cada vez son más conscientes de la problemática que hay con la sobrepoblación de jabalíes, pero las medidas actuales no son suficientes ni contamos con ningún tipo de apoyo. La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana se ha pronunciado sobre este problema en varias ocasiones y ha pedido soluciones, porque a los cazadores cada vez se nos pide más pero no se dan incentivos necesarios para conseguir paliar esta situación, que además supone un coste económico y en tiempo para los cazadores». Y enumeraron los problemas causados por la piaras:«Además de los daños que provocan a los cultivos, son la principal causa de accidentes en vías interurbanas. A nivel local, el Ayuntamiento de Xàtiva debe ser consciente de que somos la única solución real y efectiva que existe para reducir las poblaciones de manera eficaz y apoyar al cazador. Sino se nos ayuda el problema irá a más», vaticinaron.