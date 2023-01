Transparència pide al gobierno de la Pobla que facilite documentación a la oposición

El Consell de Transparencia ha instado al gobierno municipal de la Pobla del Duc a facilitar a Compromís la documentación referente al cobro de dietas por parte de los concejales del ejecutivo.

Los valencianistas quieren tener acceso a los justificantes y la autorización de los pagos por asistencias a órganos de gobierno cobrados por los regidores entre 2016 y 2020 y recuerdan que el Síndic de Greuges ya recomendó que se entregara la citada documentación.

Compromís asegura que en los presupuestos municipales se reservan fondos cada año en concepto de dietas para el equipo de gobierno y recuerda que "una dieta no se puede cobrar si el que la cobra no aporta un justificante de lo que se ha gastado". "En noviembre de 2021 tramitamos una primera instancia pidiendo esa información por escrito y vía telemática, pero no obtuvimos ninguna respuesta. El siguiente paso fue presentar una denuncia ante el Síndic de Gregues, que en marzo de 2022 emitió una resolución tumbando cada una de las alegaciones del ayuntamiento y recordándole la obligación legal de facilitarnos “una copia en formato electrónico de los documentos originales de las dietas cobradas del 2016 a 2020”.

Desde la oposición aseguran que siguen sin tener acceso a la documentación, y por ello pusieron el caso en manos del Consell de Transparencia, que en diciembre dio un mes al consistorio para facilitarla. Desde Compromís recuerda que las dietas "a la hora de hacer la declaración de la renta no tributan y no aumentan la base salarial de quien las cobra". La coalición también está a la espera de que se acceda a su petición de acceder a la liquidación de las cuotas a la Seguridad Social y la relación de las bases de cotización de quienes cobran del ayuntamiento.

Desde el equipo de gobierno niegan las acusaciones de Compromís e insisten en que no se ha facilitado información sobre las dietas de los concejales porque no existe ningún cobro en concepto de asistencia a plenos, juntas y comisiones. Aseguran que lo que perciben los regidores lo hacen por la dedicación de su cargo, con la correspondiente retención fiscal, y que las retribuciones se publican periódicamente con total transparencia.