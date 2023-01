Hace tres años, con motivo de Fitur 2020 en un extenso reportaje, quien escribe el de hoy decía que, si la memoria no fallaba, ya eran 38 las ediciones donde había estado y escrito sobre ellas. Pero la memoria parece ser que fallaba y en realidad los 38 años se cumplen en esta edición, que como las anteriores, ponen a FITUR en el ojo del escaparate del mundo. Y la ponen hasta tal punto de que ha desbancado a Alemania como la primera feria de turismo del mundo, después de una pandemia que no fue obstáculo para que las instalaciones de IFEMA se viesen llenas de proyectos que no iban a cumplirse sencillamente porque era imposible mientras el bicho estuviese contagiando a diestro y siniestro, saltando fronteras y dejando en silencio lo que antes era griterío y esperanza turística.

38 años desde aquella primera FITUR de la que di cumplida información y ahora, ayer, un nuevo pistoletazo de salida convertía Madrid en la capital del turismo mundial, en un día frío pero soleado, que abría las puertas a los miles de visitantes y profesionales que se esperan hasta el domingo. 38 años donde los cambios han sido inevitables y FITUR ha visto como la rodeaban los escándalos corruptos en algunos tiempos, y según quien mandase los stands eran más o menos bonitos, dejando bien a las claras el poderío y el “moatros més que ningú”. Era lo que tocaba para no romper la tradición y la “flatonà” adornada de regalitos, estancias en Madrid que no servían para nada, pero con la excusa barata de que a estas tierras y otras parecidas, vendrían los turistas a miles para demostrar que nuestros atractivos eran los más chulos. FITUR es como un imán y las cifras hacen temblar: se confirma un importante crecimiento de la feria, consiguiendo igualar las cifras de superficie de ocupación prepandemia de su año récord (2020) y alinearse al impulso que está cobrando el turismo nacional e internacional. Un total de 8.500 participantes, 131 países, 755 expositores titulares y 66.900 m2 de exposición definen esta edición, La participación directa es el parámetro de mayor repercusión, con incrementos del 32% respecto a la pasada edición de 2022, y del 50% en lo que se refiere a la participación internacional. La estimación de asistentes se sitúa en el orden de los 120.000 profesionales y entre 80 y 90 mil visitantes de público general en fin de semana. Xàtiva estuvo un año más presente en FITUR y ya nos hemos acostumbrado a tener que buscarla entre otras poblaciones que comparten espacio y stands. Como hemos dicho anteriormente se terminaron los años de chulería y de pintar a la mona que aunque se vista de seda, mona se queda. Ahora todos juntos bajo el lema este año de “Pensat i Fet” -bajo el paraguas de València Turisme-, con 2.500 metros cuadrados en el pabellón 7. La representación institucional estuvo formada por el alcalde Roger Cerdà, y las concejalas de Turismo y Gran Teatre, Raquel Caballero María Beltrán. Cerdà volvió a insistir en que se acudía a la feria a trabajar y consolidar los contactos ya existentes. Y como hay que respetar el orden y los horarios, pocas cosas pudieron hacerse ayer dentro de un apretado programa que se lleva en la agenda institucional. Hoy se presenta la Feria Borja 2023 y dos proyectos para Xàtiva La Feria Internacional del Turismo sirvió para presentar el cartel del Festival Nits al Castell (en su XXIV edición) que se celebra en la fortaleza setabense durante el mes de julio. Además se presentará hoy la Feria Borja 2023 a través de la proyección de un vídeo. La principal novedad llegará también hoy, con la presentación de dos proyectos para la ciudad. Por un lado se dará a conocer el nuevo Museo Fallero de Xàtiva, que vendrá de la mano de una herramienta innovadora; mientras que por otro lado se tratará el proyecto que se presentará de cara al Plan de Sostenibilidad Turística en destino, con el fin de optar a los Fondos Europeos Next Generation, en torno a las mejoras que está previsto realizar en el Castillo de la ciudad. Según Roger Cerdà, “este proyecto de sostenibilidad va dirigido al Castillo con una inversión de dos millones y medio de euros, lo que supondrá una inyección de inversiones en la fortaleza, como el monumento más visitado". "Es verdad que el porcentaje de visitantes sufrió un bajón pero fue debido a la pandemia y de hecho nos estamos recuperando. Opinar lo contrario es no querer reconocer la realidad. Seguimos trabajando para mostrar todo el potencial turístico que tenemos”, señala el alcalde. Ontinyent exhibe sus proyectos de impulso del textil Por su parte, Ontinyent mostrará también sus atractivos con planes para fines de semana. Dentro de estas propuestas, el textil ontinyentí será este año uno de los protagonistas principales a través de la proyección de dos nuevos elementos recientemente incorporados: la I fase del Museo Textil de la Comunitat Valenciana y la "Ruta dels Molins" por el Barranc dels tarongers, vinculada a la tradición textil local. Además, también se mostrarán los nuevos mapas turísticos que se emplearán en la Oficina de Turismo, que incluyen detalles gráficos e ilustraciones de los principales puntos de interés de la ciudad, acompañados de breves resúmenes con contenido histórico. El diputado de la Vall d’Albaida en la Diputación de València por La Vall ens Uneix, Joan Sanchis, vivió ayer su último acto en el cargo visitando la feria internacional deMadrid, donde apoyó la oferta turística de Ontinyent y su comarca, acompañado de su sucesora, Natàlia Enguix, y por el alcalde del Palomar, JordiVila (Ens Uneix). FITUR está más viva que nunca y es el momento de poner un punto y aparte a la pandemia que nunca pudo con el vicio de viajar.