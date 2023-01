Turismo da 10 días a Xàtiva para no quedarse sin la distinción de municipio turístico

El presidente del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha criticado que la ciudad no figure en el último listado de municipios turísticos hecho público por la Generalitat. Para Sanchis, esta circunstancia implica que la ciudad no va a disponer este año del citado estatus, una afirmación que el equipo de gobierno ha desmentido "rotundamente" a través de un comunicado.

Lo cierto es que Xàtiva todavía está a tiempo de lograr el reconocimiento como municipio turístico. Este miércoles, el consistorio recibió un requerimiento de subsanación de la Dirección General de Turismo que da a la corporación municipal un plazo de 10 días para completar el expediente con la aportación de una serie de documentación que no se presentó en la solicitud inicial de la declaración.

Concretamente, el ayuntamiento debe suministrar información acreditativa de que dispone de folletos detallados para entregar a usuarios y visitantes, así como de un portal web con información turística, que ha realizado acciones de promoción, que ha colaborado en los planes de inspección contra el intrusismo y que ha puesto en marcha algún tipo de órgano de carácter consultivo para facilitar la participación de la ciudadanía y los agente sociales en la acción pública en materia de turismo.

La regidora de Turismo, Raquel Caballero, asegura que va a poder subsanarse el fallo antes del 31 de enero y lamenta que se haya publicado el listado de municipios turísticos antes de la notificación de Turismo de que faltaba documentación.

Marcos Sanchis asegura que la condición de municipio turístico “se perdió el 18 de enero de 2022 por el transcurso del plazo de dos años sin que el Ayuntamiento de Xàtiva procediera a acreditar su adaptación a los criterios y cumplimiento de las obligaciones establecidos en el Decreto ”. El candidato del PP a la alcaldía señala que “si cambió el decreto que regulaba la figura del municipio turístico, desde el Ayuntamiento de Xàtiva que dirige el socialista Roger Cerdà parece que no se enteraron y no procedieron a la adaptación de Xàtiva como municipio turístico, que lo era desde el año 2000. Es decir, tuvieron dos años para hacerlo, desde que se publicó el Decreto en enero de 2020, y han tenido un año para solicitar de nuevo la declaración, una vez dejaron que se perdiera para la ciudad, tiempo suficiente, para que Xàtiva estuviera en la lista de municipios turísticos, que hoy en día no lo está”

Para Marcos Sanchis, “estamos ante un nuevo caso de dejación absoluta de funciones del equipo de Roger Cerdà en un aspecto tan importante para nuestra economía como es el turismo, tres años es tiempo de sobra para poder tramitar la declaración de municipio turístico. Por eso, desde el PP exigimos al alcalde explicaciones de qué ha podido pasar y que tome cartas en el asunto, o si no, que admita su total ineficacia para dirigir nuestro municipio”.

“Este dato de que Xàtiva está fuera de la lista de municipios turísticos coincide además con la semana de FITUR en Madrid, a la que seguro que Roger Cerdà y algunos de sus concejales van a hacerse un carrusel de fotos presumiendo de oferta turística cuando aquí en Xàtiva tienen sin hacer el trabajo más básico”, explica el presidente del PP.

El candidato a la alcaldía de Xàtiva ha pedido por tanto al alcalde Roger Cerdà “menos fotos, menos anuncios que son un brindis al sol con nuestro turismo, y más trabajo, más trabajo para recuperar las cifras de visitantes de antes de la pandemia que otros municipios han alcanzado y Xàtiva no, más trabajo para recuperar el trenet turístico que lleva otros tres años en un almacén, o más trabajo para tramitar ante la Generalitat la condición de municipio turístico para Xàtiva”.

Desde el equipo de gobierno lamentan que el PP "se dedique a desacreditar con falsedades" el trabajo de promoción turística de la ciudad, en general y sobre todo en una semana decisiva como la de FITUR.

Marcos Sanchis, por su parte, ha hecho una defensa del sector turístico de Xàtiva, señalando que “tenemos un patrimonio envidiable, siendo la cuna histórica de los papas Borja, a los mejores profesionales turísticos, unos comercios locales y tradicionales que atraen a numerosos compradores, o una gran red de hostelería de gran calidad y variedad, pero el problema es que tenemos a los peores gestores al frente del Ayuntamiento de la localidad”.

“A muchos municipios ya les gustaría tener todas las oportunidades turísticas que ofrece Xàtiva, con su castillo, la Colegiata, las ermitas, iglesias y palacios… pero sin embargo parece que desde el gobierno de Roger Cerdà tienen la visión muy corta. Nuestro sector turístico es de gran nivel y merece que el alcalde esté también al mismo nivel y no tres pasos por detrás”, ha mantenido el candidato del PP.