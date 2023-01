Un motivado Olímpic busca puntuar en el difícil campo del Alberic

Un Olímpic muy motivado tras su última victoria en casa (4-0 ante el Promeses Sueca) intentará este sábado puntuar en el complicado campo Municipal de Alberic (16.30 horas, con arbitraje de Emilio Luis López Herrero). El equipo de Xàtiva ha entrenado con normalidad "con ganas de que llegue el partido", para el que recupera, superadas sus molestias, a Marc Ferrer. El entrenador, Xavi Candel, tiene las dudas de Alberto e Izan (por un proceso gripal), pero podrá contar -ya tiene la ficha ya disponible- con Ekedi, aunque el entrenador ha dejado claro que quiere ir "gestionando" sus minutos de juego y ser "cautelosos" con su participación. Candel ha destacado que su presencia y participación en los entrenamientos "sirve de motivación a los más jóvenes".

El conjunto de Xàtiva no lo va a tener fácil en Alberic, como ha advertido el entrenador, con un rival "muy peligroso en su campo. Ha ganado en su casa a equipos como l’Olleria o Tavernes. Es un equipo muy intenso con incorporaciones como la del ex del Olímpic Kedra, o Marcos Campos. Es más peligroso como local". Según Candel, se espera un "partido largo, en un campo de buenas dimensiones, muy disputado". El Municipal es un campo abierto donde se suele notar el viento, "esperamos que en esta ocasión no sople muy fuerte porque perjudicaría nuestro juego, que apuesta por el control y dominio del balón", ha comentado el técnico.

La aspiración de jugar la promoción de ascenso a la Tercera RFEF se ha convertido en exigencia para el Olímpic, dado el incremento en número y en calidad de la plantilla. Con Ekedi han sido cuatro las incorporaciones en las últimas semanas. No ha cambiado el objetivo de la temporada pues, según el entrenador, "la exigencia la tenemos igual, somos autoexigentes y nuestro objetivo, siempre lo hemos dicho, es estar en puestos de promoción. Ahora, es cierto, tenemos más alternativas".

Lo de la clasificación es cosa de cinco equipos. Se puede considerar que se cuenta con el mejor jugador de la categoría, Rueda, y dos delanteros como Ekedi y Matías Aquino que deben marcar diferencias, a lo que se une la experiencia de otros "veteranos" y la progresión de los jóvenes. Con los minutos jugados el pasado domingo por Rafa Gómez, ya son cuatro los "juveniles” que han debutado esta temporada con el primer equipo.