el descuido del castillo de xàtiva

El pasado 10 de enero la asociación Círculo para la Difusión y Defensa del Patrimonio Cultural visitó el castillo de Xàtiva para comprobar el estado del principal monumento setabense y uno de los más destacados conjuntos fortificados de la Comunitat Valenciana y la Península Ibérica. Propiedad de la Generalitat Valenciana, cedido su uso y mantenimiento básico al ayuntamiento, es patente el progresivo e imparable deterioro de este Bien de Interés Cultural (BIC), monumento histórico artístico perteneciente al tesoro nacional declarado en 1931, que ha ido en aumento, con una inacción flagrante de las administraciones públicas responsables de su conservación y que se ha denunciado reiteradamente en diversas instancias.

En noviembre de 2014, hace más de ocho años, la asociación visitó por primera vez el castillo de Xàtiva para inspeccionar su estado, tras el aviso de colectivos y de la sociedad civil que alertaban del deterioro del bien —con derrumbes y zonas precarias— y de la presencia de elementos impropios e ilegales, como una serie de antenas y repetidores de televisión.

En mayo de 2021, tras reiteradas denuncias ante las administraciones valenciana y municipal y ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, la asociación acudió de nuevo a Xàtiva para realizar una nueva inspección y comprobar in situ si se habían solucionado los problemas denunciados. Nada había cambiado y el castillo seguía deteriorándose a pasos agigantados. Desde aquella fecha el Círculo ha tenido que acudir hasta en tres ocasiones ante el Síndic, existiendo ya tres recomendaciones de esta institución autonómica al respecto.

Tras la visita de hace unos días, se ha podido comprobar que, desafortunadamente, el castillo de Xàtiva sigue presentando una serie de problemas que, a pesar del tiempo transcurrido, no han sido solucionados. Y los reportajes fotográficos comparativos realizados no dejan lugar a dudas sobre el estado real que el consistorio y la Generalitat, echándose la culpa una administración a otra, pretenden maquillar ante el Síndic. En todo este tiempo no se han llevado a cabo las diversas recomendaciones realizadas. Cableados y conducciones a la vista, desprendimientos en la muralla, antenas y aparatos de aire acondicionado en muros y terrazas, focos rotos, falta de mantenimiento y jardinería y un abandono generalizado en todo el monumento. Almenas rotas y con faltantes, parcheados en esquinas y estructuras, que son de tapial o mampostería, realizadas a base de muros de ladrillo perforado rojo o bloques de hormigón, interiores de cañones que son usados como papeleras... Chapuzas, parches y daños que se repiten en todas y cada una de las partes del castillo, que han sido denunciadas por activa y por pasiva, y sobre las que no se ha actuado todavía. Zonas cerradas al público, desde al menos diciembre de 2014, con una valla en la que se dice que «estamos trabajando para mejorar este espacio» y, dentro, estructuras colapsadas, tejas por los suelos, etc. Todo tal y como estaba hace más de ocho años. En el castell menor se usan las antiguas letrinas como tales, los grafitis llenan un muro de las «lamentaciones», hay cadenas oxidadas que protegen de la caída al vacío en la muralla y la ilegal, gigante e impactante antena repetidor, con casetas y todo su cableado, sin autorización, preside el espacio. Pasan los años y todo sigue igual o peor, sin cuidado, reparación, ni mantenimiento. Es inadmisible que un Monumento Histórico Nacional reciba este maltrato y este desprecio por parte de las administraciones públicas valencianas. Produce vergüenza la irresponsabilidad de quienes están al frente de la gestión del castillo de Xàtiva.

Y la respuesta de la propietaria Generalitat es el silencio y la inacción de la conselleria de Cultura, mientras desde el ayuntamiento de Xàtiva se lanza una cortina de humo con el anuncio en FITUR, en Madrid, de presentarse con un proyecto, a ver si es elegido, a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, obviando la restauración integral del monumento como paso previo urgente y necesario a su revalorización turística.