Mala jornada para los dos equipos sénior del Club Voleibol Xàtiva de la superliga 2, la liga de plata del voleibol español, que no lograron puntuar en sus desplazamientos a Canarias y Granada. El Familycash Xàtiva masculino afrontaba una difícil papeleta ante el CV San Roque de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los candidatos a luchar por la fase de ascenso. Los de Hernán Pesci perdieron por 3-0 (25-19, 25-20, 25-16).

Los setabenses arrancaron bien el partido en el primer set, con un juego muy vivo y gran efectividad en ataque, pero los locales reaccionaron y, tras igualar el marcador, acabaron llevándose el set. La segunda manga estuvo muy igualada en su primera mitad (14-14), pero de nuevo los canarios se desmarcaron y, pese a que los de Xàtiva arriesgaron en el saque, cedieron también el segundo set. El tercero fue el más favorable para el San Roque, que pronto tomó ventaja en el marcador.

Los máximos anotadores del CV Xàtiva fueron Luis Brunaccio, con 12 puntos, y Guillem García, con 10. También jugador por el Familycash Barrial, Martínez Ferrer, Peñalver, Micó, Reyes, Mateu, Hervás, Romero y Gómez. El próximo partido del conjunto masculino será este sábado, 28 de enero a las 20:30 horas en Zaragoza.

El Familycash Xàtiva femenino tampoco pudo puntuar en su visita al Covirán CDU Atarfe de Granada, ante el que perdió por 3-0 (25-10, 25-23, 25-19). Las de Rafa Mora sufrieron una dura derrota en un encuentro en el que no se encontraron cómodas en el primer set ante un rival más efectivo. En la segunda manga las granadinas seguían empujando con gran efectividad y, aunque las de Xàtiva lucharon lo indecible e igualaron el juego (21-21), las locales se llevaron el triunfo en un final muy emocionante. El tercer set transcurrió más igualado (12-12), con ambos equipos luchando con puntos largos. Pero las setabenses no tuvieron su día y las locales se aprovecharon de sus errores no forzados para adjudicarse también el tercer set.

Las máximas anotadoras por el CV Xàtiva fueron Rocio Dengl, con 8 puntos y Tania Ferrer, con 7. Jugaron por Xàtiva: Maia Tomas, Briggs, Gueorgieva, Sandra Martínez, Ferri, Andrea Martínez, Ferrer, Richardi, Dengl. El próximo rival de las chicas del Familycash Xàtiva serán el Universitat d’Alacant, al que visitarán el próximo sábado a las 18 horas.

Categoría base

En categoría base, destacadas victorias de los equipos juveniles de primera división autonómica. El masculino cerraba la primera vuelta imponiéndose 3-0 al CV Ibi (25-7, 25-7, 25-8), en un partido dominado claramente por los de Xàtiva. Ahora comienza la fase decisiva de liga regular con seis equipos, los tres mejores de cada grupo en la gran lucha por la Final Autonómica. El juvenil femenino venció al CV Gandia por 2-3 (22-25, 25-11, 22-25, 26-24, 15-17), en un partido de infarto que se resolvió en un quinto set con mucha intensidad. El juvenil femenino de segunda autonómica perdió 0-3 contra el CV Real de Gandia.

En los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, el cadete masculino cedió 2-3 frente al CV Playas de Benidorm. El cadete femenino zonal ganó 3-0 al CV Picassent. En categoría infantil, victoria del Dental Carralero Xàtiva Amarillo femenino por 3-0 contra el CV Algemesí; victoria también de Claret CV Xàtiva femenno por 1-3 ante el Sedaví; y triunfo de las chicas del Dental Carralero Rojo por 3-1 contra el Algemesí. El Carralero Amarillo masculino perdió contra el Salesianos Elche.

Además, el pasado viernes tuvo lugar en el Colegio Dominicas de Xàtiva una jornada municipal alevín de los Jocs Esportius. La cita se enmarca en el programa Pequevoley de la Real Federación Española de Voleibol, en el que participa el Club Voleibol Xàtiva y todas las escuelas asociadas: Colegio Dominicas, Colegio Claret y Escuela Municipal. La jornada estuvo dominada por una gran participación de deportistas.