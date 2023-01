La estación meteorológica de ubicada en la Rambla de Mariola de Bocairent ha registrado durante los dos últimos días temperaturas mínimas por debajo de los diez grados centígrados bajo cero, anotando algunos de los valores más extremos de toda la Comunitat Valenciana. Y es que los miembros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) apostaron por situar sus dispositivos de medición en este pequeño perteneciente al término municipal de la población de la Vall d'Albaida porque en la zona se genera una bolsa de aire frío -entre otros factores- y se suele alcanzar las mínimas más bajas de la C. Valenciana cuando llegan olas de frío como la actual.

Mario Mira es el actual alcalde Otos. También es miembro de Avamet. Gestiona la página de Facebook Meteo Otos y se define como un "meteorólogo aficionado": "Recojo datos de Otos y las poblaciones colindantes desde hace más de 30 años y comparto previsiones en las redes sociales". Consultado sobre los próximos días, apunta que algunos modelos de predicción aventuran algunas nevadas superficiales en localidades de la Vall d'Albaida: "Esta mañana ha llovido un poco en Otos, por ejemplo. Podría nevar, pero sería algo muy leve, un manto fino que dejará fotos bonitas, pero poco más. Todos los modelos apuntan a que las precipitaciones volverán a entrar por el mar. De momento, todo está más concentrado en la Marina y la Safor, pero si las lluvias llegan la cota podría bajar en la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés".

"No está claro, estamos un poco al límite. De momento, aquí solamente se han mojado las calles un poco. Sin lluvias no puede haber nieve. Está todo todo muy justo, aunque algunos modelos hablan de algo de nieve para esta madrugada o para mañana por la mañana. Eso sí, no será algo espectacular".

El punto más frío de la Comunitat Valenciana

El meteorólogo aficionado Blai Vanyó reside en Bocairent. Hoy ha lanzado una previsión sobre la posible aparición de un manto blanco en la localidad de la Vall d'Albaida durante las próximas horas: "La rambla de Mariola es el punto más frío de la Comunitat Valenciana y hoy hemos bajado de nuevo de los -10 grados centígrados. Esperamos que a lo largo de mañana y está madrugada pueda nevar y se cumplan las previsiones".