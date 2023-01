Las administraciones públicas deben velar por la defensa del Medio Ambiente. Las actitudes incívicas pueden acabar en graves problemas que afectan al medio natural. Y no son casos aislados. Así, el pasado domingo un vecino de la Llosa de Ranes se topó con los restos de un vertido de material de obra en la sierra, en la parte alta de la zona conocida como els Banys de Santa Ana. Consultado por Levante-EMV, expuso que «pasé corriendo por la zona y tomé las fotos. El vertido tuvo lugar la semana pasada, porque llevo tres semanas yendo por ahí y no había nada». Indignado, compartió las imágenes en la red social Twitter y etiquetó al Ayuntamiento y los partidos de la oposición en el municipio de la Costera: «De momento no me ha contestado nadie. Tiene pinta de ser material sobrante de la reforma de un baño. La última vez que me pasó algo así fue hace mucho tiempo. Hablamos de un sitio algo escondido, no hay ni un camino asfaltado. El responsable ha venido adrede a tirar escombros a esta zona. No tengo dudas».

👮 La Policia Local ja està baix la pista de persones que estan llançant trastos pels carrers d'Albaida i fent un mal ús continuat dels punts de recollida de fem i reciclatge. — Ajuntament d'Albaida (@AjAlbaida) 25 de enero de 2023 Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Albaida también llamaron ayer la atención a los vecinos que protagonizan actitudes incívicas y deposita enseres de grandes dimensiones en zonas que no están habilitadas para ello. Las fuentes municipales consultadas expusieron ayer que «es algo que ocurre en muchos sitios, pero nos hemos encontrados de forma reciente con varios casos. Nos hemos topado con colchones o congeladores junto a contenedores y el Ecopark estaba al lado». «Es gente muy incívica y ya tenemos indicios de quiénes son. Sin pruebas fehacientes denunciar es muy difícil», apostillaron las mismas fuentes. También confirmaron que la Policía Local ya está bajo la pista de las personas que están realizando un mal uso de los puntos de recogida de basura y reciclaje y pidieron colaboración ciudadana para poder atajar estás conductas incívicas.