La nueva zona de estacionamiento del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva fue inaugurada ayer. Sus nuevas 177 plazas han sido planificadas para dar solución al caos circulatorio que cada día se vive en los alrededores del centro, algo común en los equipamientos sanitarios de este tipo. Sin embargo, la dotación ya ha sufrido un primer percance, con parte de la entrada en forma de escombros y en el suelo. Todo apunta a que un conductor que estaba aparcado en batería junto a la entrada del aparcamiento no ha medido bien las distancias y se ha llevado por delante parte de los bloques que acotan el espacio. Un descuido. Tal y cómo se puede apreciar en la imagen que acompaña estas líneas -captada sobre las 11 de la mañana-, un turismo ha golpeado contra los bloques de hormigón. El coche no habrá quedado indemne. La zona de salida, de momento, no ha sufrido daño añlguno.

El hospital de Xàtiva estrena 177 plazas de parking para aliviar el caos circulatorio No han pasado ni 24 horas y ya se ha registrado el primer incidente en el parking. La nueva zona destinada al aparcamiento ya está siendo utilizada por pacientes y profesionales del centro. Sus 177 plazas ya están totalmente operativas. De hecho, esta mañana ya registraba una notable presencia de coches, con solo algunas plazas sin usar. Seis de las unidades destinadas a los turismos están reservadas para personas con movilidad reducida. Además, la zona vieja de aparcamiento se ha ampliado a un total de 180 plazas y 6 para personas con movilidad reducida. Los dos espacios suman 357 plazas totales. En el centro sanitario emplazado en la capital de la Costera también se han habilitado 27 puestos con cargadores para los nuevos coches eléctricos que utilizará la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD). Ja està en servei el nou parking a l'hospital Lluís Alcanyís de #Xàtiva amb capacitat per a 177 cotxes. Et recomanem l'utilitzes accedint des de la CV41. pic.twitter.com/VELvr9oqZd — SalutXativaOntinyent (@GVAdsxo) 26 de enero de 2023 Desde el departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent recomiendan que los conductores acceden desde la CV41. Lo que también recomendarán, seguro, es que nadie se lleve por delante parte de la entrada cuando accedan a la zona de estacionamiento. Li recordem que ja està disponible el nou aparcament a l'Hospital Lluís Alcanyís de #Xàtiva Es recomanable fer ús d'ell accedint amb vehicles des de la CV41 per tal de reduïr el trànsit NO URGENT a l'interior del recinte hospitalari pic.twitter.com/B6WhO6Jr5P — SalutXativaOntinyent (@GVAdsxo) 26 de enero de 2023