Ontinyent, com qualsevol ciutat, no està feta únicament d’asfalt i grans obres. L’ànima i el sentit de la ciutat resideixen, sobretot, en les persones. Açò pot semblar una afirmació òbvia, però no ho és quan parlem d’establir les prioritats polítiques municipals. El concepte de ciutat que tenim determina quins problemes reconeixem i, per tant, on preferim destinar els recursos públics de l’Ajuntament. Actualment, la majoria de les famílies viuen moments convulsos des del punt de vista econòmic. No només per la precarietat estructural a conseqüència de les successives crisis i els salaris baixos, sinó també per l’encariment de la vida provocat per una guerra d’Ucraïna i una crisi energètica de la qual, com sempre, els més poderosos volen traure beneficis.

En l’actual context socioeconòmic, moltes famílies de la nostra ciutat tenen serioses dificultats per arribar a final de mes. Sense anar més lluny, fa unes setmanes aquest mateix mitjà de comunicació publicava que la Creu Roja d’Ontinyent està atenent un 44% més de famílies amb xiquets i xiquetes que necessiten ajuda per a menjar. L’encariment dels productes de primera necessitat i l’alt preu de l’energia estan darrere d’aquestes preocupants xifres. Davant aquesta situació, les administracions públiques han d’adoptar mesures ambicioses de suport social i energètic a les famílies, que s’encaminen cap a un nou model energètic més just i ecològic. En eixe sentit, l’Ajuntament d’Ontinyent podria fer un paper més actiu, tenint en compte el volum pressupostari amb què compta, i la gran quantitat de subvencions provinents d’altres administracions. Crec fermament que des de l’Ajuntament podem aportar més seguretat i esperança a les famílies de la nostra ciutat. Des de Compromís per Ontinyent volem ser part de la solució. Amb aquest objectiu, hem presentat una proposta que es debatrà al Ple Municipal de hui dijous 26 de gener, per tal d’impulsar l’autoconsum energètic compartit a la nostra ciutat. Fins ara s’ha apostat per les bonificacions d’impostos municipals a l’autoconsum individual, que han donat un bon resultat en casetes i vivendes unifamiliars. Ara volem fer un pas més. Volem arribar a les comunitats de veïns i veïnes per ajudar a rebaixar la factura de la llum a la majoria de famílies d’Ontinyent, lluitar contra la pobresa energètica i potenciar un model energètic sostenible i no dependent de les grans companyies. Per això, la nostra proposta planteja un estudi per identificar i utilitzar totes les teulades municipals disponibles per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, així com l’aplicació de bonificacions del 50% de l’Impost sobre Béns Immobles i del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, als immobles que participen d’un autoconsum compartit, de la mateixa manera que ocorre amb les cases individuals o les empreses. El moment actual suposa una oportunitat única per a apostar, també des de l’àmbit local, per una producció i consum energètic més sostenible i democràtic, que abaratisca el cost de l’energia per a les famílies, els comerços i les PIMES, i que aprofite espais ja urbanitzats, per a evitar megaplantes agressives en terrenys agrícoles productius o massa forestal. En definitiva, els efectes socioeconòmics de la crisi energètica i la inflació exigeixen una resposta activa per part de l’administració local. És el moment d’apostar per una transició justa que prioritze l’interés social i l’accés democràtic a l’energia, ens ajude a mitigar el canvi climàtic i siga respectuosa amb el nostre entorn.